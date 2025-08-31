1 órája
Eger legszebb parkja új arcot kapott – a helyiek ámulnak, mi történt az Érsekkertben
Szombaton családok, gyerekek és a HRT Cégcsoport munkatársai gyűltek össze Eger legszebb parkjában, hogy kézzel látható nyomot hagyjanak a város szívében. A cél az Érsekkert megszépítése és közösségi értékeinek megőrzése volt.
Szombaton reggel 9:30-kor kezdődött az Érsekkertben a HRT Cégcsoport szervezésében tartott közösségi önkéntes nap. A résztvevők, összesen körülbelül hatvanan, a városi főkertésszel egyeztetve láttak hozzá a park rendbetételéhez.
Az önkéntes nap során a cél az volt, hogy minél szebbé varázsolják az Érsekkertet
Az önkéntesek a nap során elszórt szemetet szedtek össze, a padokat újrafestették, valamint kertészkedtek és gondozták a növényeket, ezzel hozzájárulva a park esztétikai és közösségi értékeinek megőrzéséhez.
A szervező elmondta, hogy a rendezvény célja nem csupán a fizikai munka volt, hanem a közösségépítés is: a családok, gyerekek és kollégák együtt dolgozva érezték át a közösséghez tartozás örömét. Az eseményhez a helyi média is csatlakozott, így a város lakói is láthatták, milyen összefogással tehető szebbé a közösségi tér.
HRT közösségi önkéntes nap Egerben, az ÉrsekkertbenFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
