augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tegyük színesebbé!

1 órája

Eger legszebb parkja új arcot kapott – a helyiek ámulnak, mi történt az Érsekkertben

Címkék#Érsekkert#pad#HRT Cégcsoport

Szombaton családok, gyerekek és a HRT Cégcsoport munkatársai gyűltek össze Eger legszebb parkjában, hogy kézzel látható nyomot hagyjanak a város szívében. A cél az Érsekkert megszépítése és közösségi értékeinek megőrzése volt.

Csorba Kitti

Szombaton reggel 9:30-kor kezdődött az Érsekkertben a HRT Cégcsoport szervezésében tartott közösségi önkéntes nap. A résztvevők, összesen körülbelül hatvanan, a városi főkertésszel egyeztetve láttak hozzá a park rendbetételéhez.

HRT, családi nap, önkéntes nap
A gyerekek is kivették a részüket az Érsekkert megszépítésében az önkéntes napon
Fotó: Lénárt Márton

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az önkéntes nap során a cél az volt, hogy minél szebbé varázsolják az Érsekkertet

Az önkéntesek a nap során elszórt szemetet szedtek össze, a padokat újrafestették, valamint kertészkedtek és gondozták a növényeket, ezzel hozzájárulva a park esztétikai és közösségi értékeinek megőrzéséhez.

A szervező elmondta, hogy a rendezvény célja nem csupán a fizikai munka volt, hanem a közösségépítés is: a családok, gyerekek és kollégák együtt dolgozva érezték át a közösséghez tartozás örömét. Az eseményhez a helyi média is csatlakozott, így a város lakói is láthatták, milyen összefogással tehető szebbé a közösségi tér.

HRT közösségi önkéntes nap Egerben, az Érsekkertben

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu