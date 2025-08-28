augusztus 28., csütörtök

Változás

A téli időszámítás hamarabb indul 2025-ben, ekkor készülj az óraátállításra

Idén korábban kell visszaállítani az órákat, mint az elmúlt években. Az óraátállítás október 26-án, vasárnap hajnalban lesz esedékes.

2025-ben az őszi óraátállítás október 26-ra virradó éjszaka történik, ami az elmúlt évek egyik legkorábbi időpontja.

Korábban esedékes az óraátállítás 2025-ben 

A tavaszi időszámítás március utolsó vasárnapján, a téli pedig október utolsó vasárnapján kezdődik. Ez azt jelenti, hogy idén a megszokottnál korábban kell visszaállítani az órákat: 2025-ben az óraátállítás október 26-ra virradó éjszaka esedékes.

Míg 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, 2022-ben pedig október 30-án állították vissza az órákat, idén korábban kerül sor az óraátállításra. Ennek köszönhetően a napkelte és a napnyugta is egy órával előbbre tolódik.

Az óraátállítás hatásai: stressz vagy előny?

Felvetődött, hogy az Európai Unió eltörli az óraátállítást, ám a kérdés végül nem került napirendre, így egyelőre továbbra is érvényben marad. A kritikusok szerint az időátállítás megzavarja a biológiai óránkat, ami jelentős stresszt jelenthet a szervezet számára. Ugyanakkor léteznek olyan kutatások is, amelyek szerint az őszi óraátállás kifejezetten kedvezően hat ránk.

 

 

