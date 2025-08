Sekély vízben csaptak össze, kifogták a folyó legendás óriását

Már korábban is sejtette, hogy nagy hal úszik a környéken

Tavasszal már fogott egy hétkilós harcsát, amelyen jól látható harapásnyomokat talált. Akkor le is mérte ezeket, és most, a friss fogás szájszélessége pontosan egyezett a korábbi nyomokkal. Alacsony vízállás esetén általában nem harcsázik, inkább őszre időzítette volna a próbálkozást – és természetesen más felszereléssel.

— Ezért is ijedtem meg, hogy ilyen vékony damillal és kis horoggal mi lesz a vége. Szerencsére nagyon jól akadt a harcsának, kizárólag ennek köszönhető, hogy sikerült kifogni. Ősszel akartam kifogni egy harcsázó felszereléssel, de hamarabb jelentkezett — emelte ki a horgász a Szoljon.hu-nak. Egyébként süllőző felszereléssel pecázott, és egy pontyozó horoggal.

Hevesben is sok rekord méretű hal került már horogra

A Heol.hu-n is rendszeresen beszámolunk arról, ha egy horgász óriási halat fog ki. Nemrég megírtuk, hogy Tisza-tóból százhatvan tonna, a Tisza folyóból kétszer ennyi halat fogtak ki és vittek haza a horgászok 2024-ben. A Tisza-tavi horgászat slágere tavaly is a ponty volt, mögötte a harcsa úszott be a második helyen.