Óriásplakáton hírdetik az új egri Aldi nyitását, mutatjuk!

Egerben már hosszú ideje találgatások tárgyát képezte, hogy milyen új üzlet költözik a korábbi Regio Játék áruház helyére. Most azonban végleg eldőlt a kérdés: a népszerű üzletlánc, az Aldi nyitja meg legújabb egri boltját az egykori játékáruház helyén. Ráadásul már a nyitás pontos időpontja is ismert.

Szeptermber nyit a legújabb Aldi Egerben

Forrás: Beküldött fotó

Az új Aldi nyitására ne is kell olyan sokat várni

Olvasónk küldte, hogy a városban egy óriásplakát jelzi, hogy a nyitásra már nem kell sokat várni: szeptember 4-én, csütörtökön nyitja meg kapuit az új Aldi. A plakát szerint a nyitás napján a vásárlókat négy darab 2000 forintos kuponnal is meglepik.

