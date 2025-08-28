41 perce
Óriásplakáton hírdetik az új egri Aldi nyitását, mutatjuk!
Hónapok óta találgatják a helyiek, mi lesz a sorsa a bezárt Regio Játék üzlethelyiségének Egerben. Most végre lehullt a lepel: szeptember elején új Aldi nyílik a helyszínen.
Kiderült, mikor nyit az új Aldi Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Egerben már hosszú ideje találgatások tárgyát képezte, hogy milyen új üzlet költözik a korábbi Regio Játék áruház helyére. Most azonban végleg eldőlt a kérdés: a népszerű üzletlánc, az Aldi nyitja meg legújabb egri boltját az egykori játékáruház helyén. Ráadásul már a nyitás pontos időpontja is ismert.
Az új Aldi nyitására ne is kell olyan sokat várni
Olvasónk küldte, hogy a városban egy óriásplakát jelzi, hogy a nyitásra már nem kell sokat várni: szeptember 4-én, csütörtökön nyitja meg kapuit az új Aldi. A plakát szerint a nyitás napján a vásárlókat négy darab 2000 forintos kuponnal is meglepik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Vége a nagy bontásnak, várjuk, mi nő ki most a földből Egerben + fotók, videó