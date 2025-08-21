augusztus 21., csütörtök

Itt kóstolhatod meg az ország tortáját Hevesben

Dobos C. József legendás alkotása előtt tisztelegve hirdették meg az idei országos tortaversenyt. Az ország tortája 2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat lett, amelyet Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei készítettek.

Heol.hu

Magyarországon minden évben nagy izgalommal várják a gasztronómia szerelmesei az ország tortájának bemutatását. Az idei Magyarország Tortája versenyt a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület, Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus remekműve, valamint a világhírű mester munkássága előtt tisztelegve. Dobos C. József a tortáját 1884-ben alkotta meg, de első alkalommal éppen 140 évvel ezelőtt, 1885-ben a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek. A versenyzőknek a nevezett tortájukban a dobostorta jellegét adó alapanyagait kellett felhasználniuk – írják a szervezők.

Ország tortája: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
A győztes DCJ Stílusgyakorlat készítői, Balogh László és Kis Roland (Kézműves Cukrászda – Gyula) így jellemzik alkotásukat:

A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is.

Portálunk abban a szerencsés helyzetben volt, hogy bepillanthatott a torta készítésébe is Marján Sándor, a Marján Cukrászda vezetőjének segítségével. Ebben a cukrászdában meg is lehet kóstolni az édességet, de megnéztük hol kaptható még.

Ország tortája: Hol kóstolhatjuk meg Heves vármegyében?

Magyarország Tortáját és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét 2025. augusztus 19-től vásárolhatjuk meg. Íme a Heves vármegyei helyszínek:

  • Marján Cukrászda, Eger
  • Rozmaring Cukrászda, Eger
  • Boldizsár Cukrászda - TESCO, Eger
  • Boldizsár Cukrászda - Agria Park, Eger
  • Boldizsár Cukrászda - Belváros, Eger
  • G&D Kézműves Cukrászda és Pékség, Gyöngyös 
  • Édes Gyöngyös, Gyöngyös

 

