Itt kóstolhatod meg az ország tortáját Hevesben

Magyarországon minden évben nagy izgalommal várják a gasztronómia szerelmesei az ország tortájának bemutatását. Az idei Magyarország Tortája versenyt a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület, Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus remekműve, valamint a világhírű mester munkássága előtt tisztelegve. Dobos C. József a tortáját 1884-ben alkotta meg, de első alkalommal éppen 140 évvel ezelőtt, 1885-ben a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek. A versenyzőknek a nevezett tortájukban a dobostorta jellegét adó alapanyagait kellett felhasználniuk – írják a szervezők.

Ország tortája: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A győztes DCJ Stílusgyakorlat készítői, Balogh László és Kis Roland (Kézműves Cukrászda – Gyula) így jellemzik alkotásukat:

A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Portálunk abban a szerencsés helyzetben volt, hogy bepillanthatott a torta készítésébe is Marján Sándor, a Marján Cukrászda vezetőjének segítségével. Ebben a cukrászdában meg is lehet kóstolni az édességet, de megnéztük hol kaptható még.