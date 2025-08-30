augusztus 30., szombat

3 órája

Már nem csak cukrászdákban kapható: a Lidl is árulja az ország tortáját, az íze pedig meglepő + videó

Címkék#cukrászda#Lidl#ország torta#Álmodozó

Idén először a Lidl polcaira is felkerült az ország cukormentes tortája, az Álmodozó. A meggyes-kakaós desszertet 1199 forintért árulják, de vajon hozza az eredeti minőségét? Itt a válasz.

Heol.hu

Az ország tortája minden évben komoly figyelmet kap, és 2025-ben sem volt ez másként. A cukormentes kategória nyertese az Álmodozó lett, amelyet Kovács Alfréd álmodott meg. A különlegesség idén nemcsak cukrászdákban, hanem a Lidlben is elérhető – szeletelt formában, jóval olcsóbban, mint máshol. A Mindmegette.hu csapata kipróbálta, milyen íze van a Lidl-s tortának.

ország tortája, Álmodozó, Lidl
Már a Lidl-ben is kapható az ország tortája, mindössze 1199 forintért
Fotó: Klimes Tamás

Meglepő fordulat - már a Lidl-ben is megvásárolható a cukormentes ország tortája, az Álmodozó

A Lidl akciós újságjában a hétvégén jelent meg a hír, miszerint a német diszkontban is megvehetővé válik az országtorta. Ez azért meglepő, mivel eddig még sosem volt példa arra, hogy a debütálást követően pár héttel valamelyik kiskereskedelmi egységben is értékesítik a győztes süteményt, ez kizárólag a cukrászdák privilégiuma volt - írja a Mindmegette.hu

Az összetétellista alapján a Lidlben kapható Álmodozóban az van, aminek lennie kell, így egy szelet kalóriaértéke is azonos az elvárttal. A süteményben található két piskótaréteg, ezekbe mandulaliszt, kétféle édesítőszer és kakaóbabtöret is került, ez utóbbi gondoskodik a textúráról. A piskóták között van a chiamagos meggyzselé, amit egész meggyszemek és fahéj tesz különlegessé, míg a süteményt egy csokihab zárja. A Lidl akciós újságjában meghirdetett torta szó szerint ezekből áll, még a tetejére a mintázat is elkészült és a liofilizált meggyet is rászórták.

 

