Finomság

Ország tortája: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban

Az idei nyár egyik legédesebb eseménye a Magyarország Tortája bemutatója volt. Az Ország Tortája 2025-ben a „DCJ Stílusgyakorlat” nevet viseli, amely a klasszikus dobostorta újragondolt változata.

Molnár Helga
Ország tortája: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Magyarországon minden évben nagy izgalommal várják a gasztronómia szerelmesei az ország tortájának bemutatását. Ez a különleges díj nem csupán egy finom édességet jelöl, hanem a magyar cukrászat kreativitását, hagyományait és a helyi alapanyagok sokszínűségét is ünnepli. Az ország tortája kezdeményezést először 2003-ban indították el, célja pedig az volt, hogy minden évben egy új torta kapja meg ezt a rangos címet. A versenyre jelentkező cukrászok kreativitásukat és szakmai tudásukat egyaránt megmutathatják. Fontos szempont, hogy a torta tükrözze a magyar ízeket és hagyományokat, ugyanakkor legyen modern, különleges és szemre is vonzó – írják a szervezők.

Ország tortája: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az idei Magyarország Tortája versenyt a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület, Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus remekműve, valamint a világhírű mester munkássága előtt tisztelegve. Dobos C. József a tortáját 1884-ben alkotta meg, de első alkalommal éppen 140 évvel ezelőtt, 1885-ben a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek. A versenyzőknek a nevezett tortájukban a dobostorta jellegét adó alapanyagait kellett felhasználniuk.

A győztes DCJ Stílusgyakorlat készítői, Balogh László és Kis Roland (Kézműves Cukrászda – Gyula) így jellemzik alkotásukat:

A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is.

A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál.

Ország tortája: betekintést nyertünk a készítésébe

Megkértük az egri Marján Cukrászda vezetőjét, Marján Sándort, mutassa meg a kulisszatitkokat, meséljen kameránk előtt a készítés folyamatáról. Az kiderült, a sok részlet miatt időigényes az elkészítése, de megéri, mert rendkívül szép és finom lesz a végeredmény. Ők egyébként a kezdetek óta minden évben elkészítik az éppen aktuális Ország Tortáját.

Ország tortája: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu


– Ez a torta főzöttkrémes vajkrémes, tradícionális eljárással készült, mandulával, meggyzselével és meggypálinkával van egy picit feltuningolva. Augusztus 19-től természetesen nálunk is megkóstolható, ahogy eddig minden évben – mondta.

Több munkafázisba belepillanthattunk Marján Sándor segítségével, aki elmondta, az idei Ország Tortájának elkészítése rendkívül munkaigényes és aprólékos feladat. Számos eszközre, műveletre és precíz mozzanatra van szükség ahhoz, hogy a torta tökéletes legyen. Minden cukrász számára valódi kihívást jelent, hiszen a desszert több rétegből áll, és az egyes összetevők elkészítése többszöri hűtést és felmelegítést igényel.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
