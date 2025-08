Augusztus elején már nyoma sincs a nyárnak – a boltok polcait ellepte az őszi dekoráció

Aki gyakran vásárol szezonális dekorációt, már tudja: nem akkor kell elkezdeni keresni, amikor ténylegesen aktuális. Nemrég szerettem volna beszerezni néhány nyári kiegészítőt, de meglepve tapasztaltam, hogy a napernyők és kagylók helyét már átvették a tökök, színes falevelek és kuckózós őszi kiegészítők. Szétnéztünk az Agria Parkban, hogy hol lehet kapni már az őszi dekorációt.

Megérkezett az őszi dekoráció az AgriaParkba

Forrás: Beküldött fotó

Idegesítő lehet, de mégis igaz: ősszel, alig lehet kapni őszi dekorációt, nyáron viszont tele a polc

Miközben még az utcán is alig lehet elviselni a hőséget, furcsa az őszi hangulatra ráhangolódni – de ha valaki igazán jó darabokat szeretne, annak most kell lecsapnia rájuk, mert villámgyorsan fogynak a készletek. Az első képen jól látszik a szezonális bögreválaszték: aranybarna üveg és kerámia csészék sorakoznak, köztük mókás, gombás mintás, erdei állatokat idéző darabokkal. Van, amelyiket levelek, másokat tökök vagy kis rókák díszítenek – ezek nemcsak reggeli teázáshoz tökéletesek, hanem ajándéknak is kiválóak lehetnek.

Őszi bögrékből nincs hiány

Forrás: Beküldött fotó

A második képen már a teljes szezonális dekorációs részleget látjuk: műlevélcsokrok, ajtódíszek, őszi figurák (baglyok, manók, mini tökök) és kreatív kiegészítők sorakoznak a polcokon. A fűszerezett narancs, vörös és barna árnyalatok dominálnak, melyek tökéletesen idézik az októberi természetet – noha még csak augusztus eleje van.

Színes műnövények és kiegészítők sorakoznak a Pepco polcain

Forrás: Beküldött fotó

A KIK-ben sem más a helyzet. A fali díszek között napraforgóval, tobozzal és színes levelekkel készült koszorúk lógnak, alattuk pedig minden ízlést kiszolgáló apró tárgyak kaptak helyet: levél alakú tálak, őszi mintás gyertyák, szalvéták és cuki, mosolygós figurák.

Egyben látva is csodaszép

Forrás: Beküldött fotó

A következő képen egy másik polcrészlet tűnik fel, ahol mókusfigurák, gombadíszek és őszi virágkompozíciók is helyet kaptak. A természetes tónusok – barna, rozsda, sárga és mélyvörös – melegséget árasztanak, és szinte már érezni a sütőtök illatát.

Tökök, baglyok – mindent IS lehet kapni

Forrás: Beküldött fotó

Bár a naptár szerint még egy hónap van az őszig, a boltokban már minden készen áll a szezonra. Úgy tűnik, a vásárlók korábban vágynak az őszi meghittségre – és a boltok igyekeznek is kiszolgálni ezt az igényt.