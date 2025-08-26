2 órája
Már lehet készülni a legendás őszi Mátra-járásra
A Hanák Kolos Turistaegyesület őszi teljesítménytúrájára október 11-én kerül sor, de a nevezési felület már megnyílt. Az Őszi Mátra Teljesítménytúra nemcsak túrázóknak, de baráti csapatoknak és családoknak is kiváló sporttúrázási lehetőség a legszebb őszi arcát mutató erdőkben.
A napokban megkezdődött nevezési időszak az idei Őszi Mátra Teljesítménytúrára, adta hírül a szervező gyöngyösi Hanák Kolos Turistaegyesület. Molnár Tamás, a turistaegyesület elnöke elmondta portálunknak, hogy az idén október 11-én sorra kerülő eseményre október 10-ig lehet benevezni. A megmérettetésre a jelentkezés október 4-ig kedvezményes, tette hozzá. Molnár Tamás.
– Az Őszi Mátra Teljesítménytúra célja megismertetni a Felső-Mátrát olyan turistautak mentén, amelyeket a szintén általunk szervezett Mátrabérc és Téli Mátra túrák nem érintenek. Cél továbbá sporttúrázási lehetőséget biztosítani túrázóknak, baráti csapatoknak és családoknak. Mindezt ősszel, amikor a természet egy újabb szép arcát mutatja – kezdte a turistaegyesület elnöke.
Az Őszi Mátra Teljesítménytúra lebonyolítása különleges
– A lebonyolítás különleges, mert a három körpályás alaptáv – 10, 15, illetve 20 kilométer – szabadon választható és akár kombinálható is, valamint a bejárási irány is megválasztható. Ennek a változatosságon kívül az is előnye, hogy az útvonalakon kicsi a forgalom. A túrák kizárólag jelzett erdei utakon vezetnek. A három alapkör fokozódó nehézségű, táv, szintemelkedés és szintidő tekintetében is. A túrák tervezésénél érdemes azzal számolni, hogy mind a három kör Mátraszentimréről indul, azaz elég magasról, hiszen ez a falu hazánk legmagasabb települése. Így a körutak első fele döntően lefelé halad, az ellenőrző állomások a legalacsonyabb pontjai, és onnan a célig túlnyomóan felfelé kell menni. A túra hosszát a nevezéskor kell megválasztani – 10-től 45 kilométerig hét távot írtunk ki –, a kiválasztott táv vagy távok teljesítési sorrendjét és a bejárás irányát pedig a túra rajtjáig lehet eldönteni – részletezte Molnár Tamás.
Már az erdők ösvényeit járják az Őszi Mátra Teljesítménytúra résztvevői
A szervezők nagy hangsúlyt helyeznek a természetvédelemre
– Az útvonal érinti a Mátrai Tájvédelmi Körzetet, és egyes szakaszai Natura 2000 területeken is áthaladnak. Minden résztvevőnek kötelessége óvni a természetet, elkerülni annak zavarását, és szükség esetén ezekre sporttársait is figyelmeztetni. A túra egésze alatt tilos a növények leszedése, az állatok bárminemű zavarása. A tájegység természeti értékeiről a Mátrai Tájvédelmi Körzet internetes oldalon lehet tájékozódni. Minden ellenőrző állomáson szemeteszsák lesz. A hulladékot szigorúan csak ezekben, vagy a célban lévő szemétgyűjtőkben lehet elhelyezni. Fontos tudni még, hogy az Őszi Mátra rendezvényt tilos kerékpárral teljesíteni, de a kutyával való túrázást sem javasoljuk. Orvosi igazolás nem szükséges a részvételhez, ám mindenki a saját felelősségére indul az eseményen – összegezte Molnár Tamás.
Nevezni kizárólag az oszimtr.hu oldalon van lehetőség, további információk itt olvashatók a rendezvényről.
A teljesítménytúra komolyságát jól mutatja, hogy a tavalyi 634 indulóból csak 431-en értek célba szintidőn belül. A Heves vármegyei indulók évről-évre jól szerepelnek az ország minden részről összegyűlt mezőnyben, tavaly 4 győzelem mellett dobogós helyeket is szereztek.
Az Őszi Mátra Teljesítménytúra indulóinak több mint kétharmada ért célba szintidőn belül
