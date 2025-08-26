Már lehet készülni a legendás őszi Mátra-járásra

A napokban megkezdődött nevezési időszak az idei Őszi Mátra Teljesítménytúrára, adta hírül a szervező gyöngyösi Hanák Kolos Turistaegyesület. Molnár Tamás, a turistaegyesület elnöke elmondta portálunknak, hogy az idén október 11-én sorra kerülő eseményre október 10-ig lehet benevezni. A megmérettetésre a jelentkezés október 4-ig kedvezményes, tette hozzá. Molnár Tamás.

Az Őszi Mátra Teljesítménytúra családok, baráti társaságok programja is lehet

Fotó: TIROLzOltanPHOTO / Forrás: Hanák Kolos Turistaegyesület

– Az Őszi Mátra Teljesítménytúra célja megismertetni a Felső-Mátrát olyan turistautak mentén, amelyeket a szintén általunk szervezett Mátrabérc és Téli Mátra túrák nem érintenek. Cél továbbá sporttúrázási lehetőséget biztosítani túrázóknak, baráti csapatoknak és családoknak. Mindezt ősszel, amikor a természet egy újabb szép arcát mutatja – kezdte a turistaegyesület elnöke.

Az Őszi Mátra Teljesítménytúra lebonyolítása különleges

– A lebonyolítás különleges, mert a három körpályás alaptáv – 10, 15, illetve 20 kilométer – szabadon választható és akár kombinálható is, valamint a bejárási irány is megválasztható. Ennek a változatosságon kívül az is előnye, hogy az útvonalakon kicsi a forgalom. A túrák kizárólag jelzett erdei utakon vezetnek. A három alapkör fokozódó nehézségű, táv, szintemelkedés és szintidő tekintetében is. A túrák tervezésénél érdemes azzal számolni, hogy mind a három kör Mátraszentimréről indul, azaz elég magasról, hiszen ez a falu hazánk legmagasabb települése. Így a körutak első fele döntően lefelé halad, az ellenőrző állomások a legalacsonyabb pontjai, és onnan a célig túlnyomóan felfelé kell menni. A túra hosszát a nevezéskor kell megválasztani – 10-től 45 kilométerig hét távot írtunk ki –, a kiválasztott táv vagy távok teljesítési sorrendjét és a bejárás irányát pedig a túra rajtjáig lehet eldönteni – részletezte Molnár Tamás.