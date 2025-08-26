augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sporttúrázás

2 órája

Már lehet készülni a legendás őszi Mátra-járásra

Címkék#Őszi Mátra Teljesítménytúra#turistaegyesület elnök#Molnár Tamás

A Hanák Kolos Turistaegyesület őszi teljesítménytúrájára október 11-én kerül sor, de a nevezési felület már megnyílt. Az Őszi Mátra Teljesítménytúra nemcsak túrázóknak, de baráti csapatoknak és családoknak is kiváló sporttúrázási lehetőség a legszebb őszi arcát mutató erdőkben.

Szabó István

A napokban megkezdődött nevezési időszak az idei Őszi Mátra Teljesítménytúrára, adta hírül a szervező gyöngyösi Hanák Kolos Turistaegyesület. Molnár Tamás, a turistaegyesület elnöke elmondta portálunknak, hogy az idén október 11-én sorra kerülő eseményre október 10-ig lehet benevezni. A megmérettetésre a jelentkezés október 4-ig kedvezményes, tette hozzá. Molnár Tamás.

Az Őszi Mátra Teljesítménytúra családok, baráti társaságok programja is lehet
Az Őszi Mátra Teljesítménytúra családok, baráti társaságok programja is lehet
Fotó: TIROLzOltanPHOTO / Forrás: Hanák Kolos Turistaegyesület

– Az Őszi Mátra Teljesítménytúra célja megismertetni a Felső-Mátrát olyan turistautak mentén, amelyeket a szintén általunk szervezett Mátrabérc és Téli Mátra túrák nem érintenek. Cél továbbá sporttúrázási lehetőséget biztosítani túrázóknak, baráti csapatoknak és családoknak. Mindezt ősszel, amikor a természet egy újabb szép arcát mutatja – kezdte a turistaegyesület elnöke.

Az Őszi Mátra Teljesítménytúra lebonyolítása különleges

– A lebonyolítás különleges, mert a három körpályás alaptáv – 10, 15, illetve 20 kilométer – szabadon választható és akár kombinálható is, valamint a bejárási irány is megválasztható. Ennek a változatosságon kívül az is előnye, hogy az útvonalakon kicsi a forgalom. A túrák kizárólag jelzett erdei utakon vezetnek. A három alapkör fokozódó nehézségű, táv, szintemelkedés és szintidő tekintetében is. A túrák tervezésénél érdemes azzal számolni, hogy mind a három kör Mátraszentimréről indul, azaz elég magasról, hiszen ez a falu hazánk legmagasabb települése. Így a körutak első fele döntően lefelé halad, az ellenőrző állomások a legalacsonyabb pontjai, és onnan a célig túlnyomóan felfelé kell menni. A túra hosszát a nevezéskor kell megválasztani – 10-től 45 kilométerig hét távot írtunk ki –, a kiválasztott táv vagy távok teljesítési sorrendjét és a bejárás irányát pedig a túra rajtjáig lehet eldönteni – részletezte Molnár Tamás.

A szervezők nagy hangsúlyt helyeznek a természetvédelemre

– Az útvonal érinti a Mátrai Tájvédelmi Körzetet, és egyes szakaszai Natura 2000 területeken is áthaladnak. Minden résztvevőnek kötelessége óvni a természetet, elkerülni annak zavarását, és szükség esetén ezekre sporttársait is figyelmeztetni. A túra egésze alatt tilos a növények leszedése, az állatok bárminemű zavarása. A tájegység természeti értékeiről a Mátrai Tájvédelmi Körzet internetes oldalon lehet tájékozódni. Minden ellenőrző állomáson szemeteszsák lesz. A hulladékot szigorúan csak ezekben, vagy a célban lévő szemétgyűjtőkben lehet elhelyezni. Fontos tudni még, hogy az Őszi Mátra rendezvényt tilos kerékpárral teljesíteni, de a kutyával való túrázást sem javasoljuk. Orvosi igazolás nem szükséges a részvételhez, ám mindenki a saját felelősségére indul az eseményen – összegezte Molnár Tamás.

Nevezni kizárólag az oszimtr.hu oldalon van lehetőség, további információk itt olvashatók a rendezvényről. 

A teljesítménytúra komolyságát jól mutatja, hogy a tavalyi 634 indulóból csak 431-en értek célba szintidőn belül. A Heves vármegyei indulók évről-évre jól szerepelnek az ország minden részről összegyűlt mezőnyben, tavaly 4 győzelem mellett dobogós helyeket is szereztek.



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu