augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

3 órája

Oszlopnak csapódott autó okozott áramszünetet egy hevesi faluban

Címkék#áramszünet#villanyoszlop#baleset

Egy villanyoszlopnak csapódó autó miatt teljes utcaszakasz sötétült el, és csak hajnalban állt helyre a szolgáltatás.

Heol.hu
Oszlopnak csapódott autó okozott áramszünetet egy hevesi faluban

Villnyoszlopnak ütközött egy autó, cserélni kellett az oszlopot

Forrás: Kovács Erika / Délmagyarország

Korábban megírtuk, hogy szerda este beton villanyoszlopnak ütközött egy jármű Bükkszenterzsébeten, a 23-as főút Szabadság úti szakaszán, a 29-es kilométerszelvény közelében. Négy utas ült az autóban, akik a saját erejükből, ki tudtak szállni az autóból. 

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. kérésünkre elmondta, hogy a bejelentés 18:45-kor érkezett a társasághoz, munkatársaik azonnal a helyszínre siettek.

A baleset miatt oszlopcserére volt szükség, annak idejére a hálózatot feszültségmentesíteni kellett. A munka este 9-kor kezdődött, ez minimális számú ügyfélnél jelentett áramkimaradást. Röviddel éjjel 2 óra után minden érintettnél helyreállt az áramszolgáltatás - közölte a MVM Émász Áramhálózati Kft.

A balesetről ITT írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu