Oszlopnak csapódott autó okozott áramszünetet egy hevesi faluban

Korábban megírtuk, hogy szerda este beton villanyoszlopnak ütközött egy jármű Bükkszenterzsébeten, a 23-as főút Szabadság úti szakaszán, a 29-es kilométerszelvény közelében. Négy utas ült az autóban, akik a saját erejükből, ki tudtak szállni az autóból.

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. kérésünkre elmondta, hogy a bejelentés 18:45-kor érkezett a társasághoz, munkatársaik azonnal a helyszínre siettek.

A baleset miatt oszlopcserére volt szükség, annak idejére a hálózatot feszültségmentesíteni kellett. A munka este 9-kor kezdődött, ez minimális számú ügyfélnél jelentett áramkimaradást. Röviddel éjjel 2 óra után minden érintettnél helyreállt az áramszolgáltatás - közölte a MVM Émász Áramhálózati Kft.

