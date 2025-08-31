53 perce
Az egri strand hangosbemondója hívta érettségire a 65 éve érettségizett dobós osztályt + galéria
Aligha hiszem, hogy sokan vagyunk, akiknek megadatna, hogy 65 évvel az érettségi után még az egykori osztálytársakkal üljön le egy asztal köré, hogy ott folytassuk, ahol egykoron abbahagytuk. Azt hiszem, nem kell mondanom, milyen remek hangulatú osztálytalálkozó kerekedett egy ilyen alkalomból: az egykori Dobós diákok – kik között egyetlen lány sem volt – társaságában szem nem maradt szárazon – már ami a nevetést illeti.
Megérkezésem pillanatában tudtam, az egykori évfolyam jelen lévő csapata igen csibész társaság lehetett. Viccek röpködtek és bensőséges poénok, olyanok, melyeket csak egy igazi közösség tagjai értenek, s melyek közös eredője az egymás iránti szeretet és tisztelet – 65 év után is. Osztálytalálkozóra gyülekeztek az egykori Dobós diákok egy egri étteremben.
– Az osztályba huszonkilencen jártunk, és közülünk még 11-en élünk. Sajnos nem tudott mindenki eljönni, de így is nagyon örülünk, hogy ennyien össze tudtunk gyűlni – mondta el Bodnár Gyula, az osztálytalálkozó egyik szervezője. – Hiszem, hogy akik most nincsenek, vagy nem lehetnek itt velünk, mint örülnének, ha velünk lehetnének: ez a 65 éves évforduló azért nem adatik meg minden embernek.
A jelenleg öregdiákokként összegyűlő csapat 1956 és 1960 között koptatta az egri Dobó István Gimnázium padjait, az osztályban kizárólag fiúk jártak. Saját bevallásuk szerint sem voltak mintaszerűek, de nem is akarják tagadni sem, hogy akkoriban gyakoriak voltak az általuk elkövetett csínyek.
Azon az évfolyamon mi voltunk az a csapat, amelyet mindenki úgy emlegetett, "AZ" osztály.
– Nagyon rosszak voltunk. De milyen is lenne húsznál is több kamasz fiú? – tette fel a költői kérdést egyikük. Az egykori osztályt, ahogy Gyula, a találkozó szervezője is mondta, jól jellemezte az annak idején a tablójukon is szereplő szimbólum, a rakéta: tagjait az ország több pontjára sodorta aztán az élet. Közülük sokan váltak később közismertté, kiváló szakemberekké, vezetőkké is – Kalauz Pál például a Magyar Távirati Iroda (MTI) igazgatója is volt, de közülük került ki az egri kórház egyik kiváló ortopéd főorvosa is, dr. Tőzsér Kornél.
– Érettségire az osztály feje lágya benőtt. Az akkori osztályfőnökünknek nagyon sokat köszönhetünk: mi voltunk az egyetlen osztálya és bár az iskolából elment, még a Dobós padoktól távol is számíthattunk rá, segített minket – méltatta korábbi pedagógusát dr. Tőzsér Kornél, az osztály egykori tagja, ma az egri Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet ortopéd főorvosa.
– Az érettségi június 17-én, pénteken lett volna, de elhalasztották, mert az akkori vizsgaelnök elutazott külföldre. Vasárnap, ahogy általában a nyári napokon, a strandon voltunk. Ezen a szép, strandon töltött vasárnapon egyszeriben csak megszólalt a strand hangosbemondója:
A Dobós 4. b. osztály készüljön, mert hétfőn kezdődik az érettségi!
– emlékezett vissza György a 65 évvel ezelőtt történtekre.
Fél évszázad és még öt - így nosztalgiáztak Feldebrőn
– Sóskúti Péter, egykori osztálytársunk mesélte egyszer talán, hogy ő úgy emlékszik, én tartottam meg a matek órát, miután a tanárnőt sajnos elüldöztük a teremből – említett meg egy igazi zsiványos emléket a zseniális Szöcske bácsi. Sipos Gyula egyébként onnan kapta eme remek becenevet, hogy ő már egészen kicsi korában is igen mozgékony volt, később eredményes tornász, aki szinte soha nem tudott egy helyben maradni.
– Többen is megkérdezték tőlem akkoriban, mi a keresztnevem. Amit a Szöcske után írhatnak a papírra, a nevem folytatásaként...
Annyira hozzám nőtt már ez a becenév akkorra, hogy sokan azt hitték, ez a vezetéknevem is
– mondta nevetve Szöcske. – Olyan jó hírnevem volt, hogy amikor az öcsém is bekerült a gimibe, hírét vették, s elsőként kellett jelentkeznie a "kis Szöcskének". Mikor megmutatta magát, már ültették is a legelső padba, a tanár közelébe – emlékezett vissza saját hírnevére és mesélt erről elképesztő testbeszéddel a "nagy Szöcske".
Az osztálytalálkozón az is kiderült, ki kapta a legtöbb pofont
De térjünk vissza kicsit a matematika tanárnőre. Nem titkoltam, hogy igencsak kíváncsi lettem, mi történhetett ott és akkor, ha a pedagógus egyszerűen jobbnak látta, ha magára hagyja az osztályt.
– Fiatal, kedves, frissen végzett tanárnő volt a hölgy, akit rögtön a mi, igen kemény osztályunkhoz rendeltek matekot tanítani – veszi át a szót György, akit akkoriban Göröcsként ismertek az iskolában. – Szegénnyel sok butaságot megcsináltunk és egyik alkalommal a teremből is kiviharzott. Harmadik évfolyamon érkezett hozzánk, s végül ő vitt el minket az érettségi kapujáig is: nem futamodott meg előlünk, pedig nem volt velünk könnyű – tette hozzá.
– Egyébként Szöcske nem csak a legfürgébb, de a legjobb eszű társunk is volt – vágott közbe dr. Tőzsér Kornél.
– Tornából felmentett voltam, és ez egy nagy hiba volt: a mai életvitelemhez több fizikai erőre volna szükségem. Itt van Szöcske barátom – mutatott az egykori tornászra Pál –, ő mindig virgonc volt, és én csak irigykedve néztem mindig, ő mire képes – mondta tiszteletteljes élcelődéssel Kalauz Pál.
– És egyébként én voltam az egyetlen olyan az osztályban, aki kétszer is pofont kapott valamelyik tanárunktól – kezdett bele történetébe Szöcske bácsi. – Irodalmi vénámat kissé sajátosan éltem ki, mikor különböző témájú, az iskolai légkörbe annyira nem illő, de egymással rímelő sorokat vetettem papírra, s ezeket az egyik tanárunk megtalálta. Ekkor dörrentek el azok a bizonyos pofonok.
Ugyanakkor abban mindenki egyetértett, hogy az osztály kiváló közösséggé kovácsolódott. A történelmünk viharos évei, a közös csínytevések összetartó csapattá kovácsolták a kamaszodó fiúkat.
– Olyan osztály voltunk, hogy mikor az egyik osztálytársunk néhány éve elhunyt, és hallottuk, hogy urnában viszi haza a hamvait a felesége, az okokat nem ismerve egy másikunk felajánlotta, hogy kifizeti a temetést, mert szeretné, ha egykori kedves iskolai barátja méltó nyughelyet kapna. Természetesen elmondtuk neki, hogy az urna otthoni elhelyezésének nem anyagi okai vannak, hanem egészen más – mégis jól mutatja ez a példa azt, milyen szellemiségben nőttünk mi fel egymás mellett, s mi az, mit tovább is vittünk ebből – idézte fel Bodnár Gyula.
Az egri Dobó gimnázium 65 éves osztálytalálkozójaFotók: Csorba Kitti/Heol.hu
