Az egri strand hangosbemondója hívta érettségire a 65 éve érettségizett dobós osztályt + galéria

Megérkezésem pillanatában tudtam, az egykori évfolyam jelen lévő csapata igen csibész társaság lehetett. Viccek röpködtek és bensőséges poénok, olyanok, melyeket csak egy igazi közösség tagjai értenek, s melyek közös eredője az egymás iránti szeretet és tisztelet – 65 év után is. Osztálytalálkozóra gyülekeztek az egykori Dobós diákok egy egri étteremben.

Nem mindennapi esemény az ember életében, hogy 65 évvel az érettségi után is egy asztalhoz ülhet egykori osztálytársaival – még ha a létszám nem is lehet már teljes.

Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

– Az osztályba huszonkilencen jártunk, és közülünk még 11-en élünk. Sajnos nem tudott mindenki eljönni, de így is nagyon örülünk, hogy ennyien össze tudtunk gyűlni – mondta el Bodnár Gyula, az osztálytalálkozó egyik szervezője. – Hiszem, hogy akik most nincsenek, vagy nem lehetnek itt velünk, mint örülnének, ha velünk lehetnének: ez a 65 éves évforduló azért nem adatik meg minden embernek.

A jelenleg öregdiákokként összegyűlő csapat 1956 és 1960 között koptatta az egri Dobó István Gimnázium padjait, az osztályban kizárólag fiúk jártak. Saját bevallásuk szerint sem voltak mintaszerűek, de nem is akarják tagadni sem, hogy akkoriban gyakoriak voltak az általuk elkövetett csínyek.

Azon az évfolyamon mi voltunk az a csapat, amelyet mindenki úgy emlegetett, "AZ" osztály.

– Nagyon rosszak voltunk. De milyen is lenne húsznál is több kamasz fiú? – tette fel a költői kérdést egyikük. Az egykori osztályt, ahogy Gyula, a találkozó szervezője is mondta, jól jellemezte az annak idején a tablójukon is szereplő szimbólum, a rakéta: tagjait az ország több pontjára sodorta aztán az élet. Közülük sokan váltak később közismertté, kiváló szakemberekké, vezetőkké is – Kalauz Pál például a Magyar Távirati Iroda (MTI) igazgatója is volt, de közülük került ki az egri kórház egyik kiváló ortopéd főorvosa is, dr. Tőzsér Kornél.

– Érettségire az osztály feje lágya benőtt. Az akkori osztályfőnökünknek nagyon sokat köszönhetünk: mi voltunk az egyetlen osztálya és bár az iskolából elment, még a Dobós padoktól távol is számíthattunk rá, segített minket – méltatta korábbi pedagógusát dr. Tőzsér Kornél, az osztály egykori tagja, ma az egri Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet ortopéd főorvosa.