Ráfizettél a boltban? Hiba miatt vont le pluszpénzt az OTP!

Sajtóhírek szerint a problémát egy külső szolgáltató hibája okozta az OTP Banknál, amely miatt a tranzakciók kétszer is megjelentek az érintettek számláin – vagyis olyan összegek is levonásra kerültek, amelyeket az ügyfelek korábban már rendeztek.

Kétszer terhelhet a vásárlás után az OTP Bank.

A bank tájékoztatása szerint jelenleg is dolgoznak a duplikált terhelések kiszűrésén, és minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a számlaegyenlegek mielőbb helyreálljanak.

– A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől – közölte az OTP Bank.

Bár nem rendszerszintű, tömeges hibáról van szó, így is jelentős számú ügyfelet érint az eset.

Úgy tudjuk, hogy más pénzintézetnél is előfordulhatott hasonló probléma, de az OTP Bank volt az első, amely hivatalosan is megerősítette az anomáliát, és elnézést kért az érintettektől az okozott kellemetlenségekért.

