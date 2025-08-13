Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek Egerben is

Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók – közölte az ingatlan.com, amely külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében.

Egerben is sok lakás vár arra, hogy gazdát cseréljen, lehetőséget biztosíthat az Otthon Start program Fotó: Berán Dániel/Heol.hu

A több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak, amelyek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan.com eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka, azaz négyből három lakóingatlan szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.

– Az vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak delel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka “Otthon Start-képes”.

Egerben ez a szám 88 százalék.

Otthon Start: segítség a fiataloknak

Több ízben írtunk már az Otthon Start programról. A maximálisan felvehető hitelösszeg 50 millió forint lesz, melyet legfeljebb 25 év alatt kell visszafizetniük az igénylőknek. A maximum 100 millió forintos árú, használt vagy új lakás vásárlására is felhasználható kölcsönt minimum 10 százalékos önerővel kell kiegészíteni. A legfrissebb hírek szerint házvásárlás esetén 100 helyett 150 millió forint lesz az árkorlát, de lakásoknál marad 100 millió. Az Otthon Start program kínálta 3 százalékos hitel kombinálható a CSOK Plusz hitellel is, ez 80 millió forintig jelent segítséget. Minderről az utca emberét is megkérdeztük korábban, s a megkérdetettjeink úgy fogalmaztak, nagy segítség mindez.