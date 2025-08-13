38 perce
Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek Egerben is
Országszerte bőséges a kínálat az első lakásukat vásárló fiatalok számára, akik élhetnek a 3 százalékos kamatozású hitellel. Az Otthon Start program feltételeinek Egerben a lakóingatlanok 88 százaléka megfelel, így a vevők könnyen találhatnak megfelelő otthont.
Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók – közölte az ingatlan.com, amely külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében.
A több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak, amelyek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan.com eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka, azaz négyből három lakóingatlan szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.
– Az vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak delel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka “Otthon Start-képes”.
Egerben ez a szám 88 százalék.
Otthon Start: segítség a fiataloknak
Több ízben írtunk már az Otthon Start programról. A maximálisan felvehető hitelösszeg 50 millió forint lesz, melyet legfeljebb 25 év alatt kell visszafizetniük az igénylőknek. A maximum 100 millió forintos árú, használt vagy új lakás vásárlására is felhasználható kölcsönt minimum 10 százalékos önerővel kell kiegészíteni. A legfrissebb hírek szerint házvásárlás esetén 100 helyett 150 millió forint lesz az árkorlát, de lakásoknál marad 100 millió. Az Otthon Start program kínálta 3 százalékos hitel kombinálható a CSOK Plusz hitellel is, ez 80 millió forintig jelent segítséget. Minderről az utca emberét is megkérdeztük korábban, s a megkérdetettjeink úgy fogalmaztak, nagy segítség mindez.
Remek lehetőség lesz ez arra is, hogy saját otthonra váltsanak a fiatalok - az utca emberét kérdeztük
Arról is írtunk már, milyen lakást lehet venni vármegyénkben 50-100 vagy 150 millió forintból. Egerben nagyjából félezer ingatlant, lakást és családi házat találtunk az Ingatlan.com kínálatában. Az agglomerációban is bőven akadnak olyan házak, melyek beleférnek az Otthon Start Program korlátaiba.
Kivárnak a vásárlók, de ez nem jó taktika - mutatjuk mit vehetsz az új 3%-os hitellel Hevesben
