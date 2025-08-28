1 órája
A 3%-os hitel nem hogy áremelkedést hozott, de még olcsóbbak is lettek a lakások – itt a bizonyíték!
Sokan attól tartottak, hogy az új támogatott hitel elszabadítja az árakat. Ehelyett országosan árcsökkenés történt az Otthon Start programba illő lakásoknál.
A szeptemberben induló, elsőlakás-vásárlóknak szánt Otthon Start program 3%-os fix kamatozású lakáshitelt kínál a jogosultaknak. A program elindulása előtt több kritika is érte a kezdeményezést, főként azért, mert sokan attól tartottak, hogy a támogatott hitel miatt elszállnak majd az árak a célzott ingatlanszegmensben. Az adatok azonban nem ezt támasztják alá.
Az ingatlan.com elemzéséből az derült ki, hogy országos szinten a program követelményeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárai átlagosan 1 százalékkal csökkentek a bejelentés óta eltelt időszakban. Ezzel szemben a teljes piaci kínálatban több mint 1 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ez ellentmond annak a feltételezésnek, hogy a kedvezményes hitel épp a jogosult ingatlanok árát hajtaná fel.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebookon számolt be arról, hogy alaptalanok voltak azok a félelmek, amelyek szerint az Otthon Start program bevezetése az ingatlanárak drasztikus emelkedéséhez vezetett volna. Az Ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján az elmúlt közel két hónap adatai épp az ellenkezőjét mutatják.
Panyi Miklós: alaptalanok a félelmek, az Otthon Start program bevezetése nem vezet az ingatlanárak drasztikus emelkedéséhez
Panyi Miklós kiemelte: azok az eladók, akik túlárazzák ingatlanjaikat, eleve kiesnek a programból. A hitelező bankok ugyanis nem finanszíroznak piaci ár fölött kínált lakásokat, ráadásul a 3 százalékos kamatot szabályozó rendelet ezt külön is korlátozza.
A program bejelentését követően érezhetően megmozdult a lakáspiac. Az államtitkár beszámolója szerint több mint 10 ezer lakásra érkezett fejlesztési igény, és már két, egyenként több mint 4000 lakásos projekt is nemzetgazdasági szempontból kiemelt eljárás alatt áll. Ez biztosítja, hogy bővüljön a kínálat, és legyen miből választaniuk az első otthonukat kereső fiataloknak.
Panyi Miklós előrevetítette, hogy szeptember elején további nagy volumenű bejelentések várhatók, amelyek tovább fokozhatják a kínálatot és az építőipari aktivitást. Mindeközben az albérletárak is csökkenésnek indultak, ami további lehetőséget nyújthat a fiatalok számára az otthonteremtésre.
Bár országosan árstabilitás vagy csökkenés jellemzi a programba tartozó lakásokat, Budapesten és a megyei jogú városokban vegyesebb a helyzet. Egyes kerületekben és településeken enyhe drágulás figyelhető meg, máshol viszont csökkenés tapasztalható. Ezért is fontos, hogy a fejlesztések igazodjanak a nagyvárosi igényekhez.
Az Otthon Centrum adatiból az derül ki, hogy Heves vármegyében az átlagos négyzetméterár jelenleg 343 ezer 37 forint.
Az ingatlan.com csütörtökön megjelent elemzése körülbelül 230 ezer hirdetés alapján elemezte, hogyan alakultak a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus – családi házak, ikerházak, sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások – árai 2025. július eleje és augusztus közepe között.
A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán
– ismertette a trendeket Balogh László.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint bár sokan arra számítottak, hogy az Otthon Start program bejelentése után éppen a 3 százalékos hitelre alkalmas ingatlanok ára szökik majd fel, a valóságban inkább árcsökkenés vagy mérséklődés figyelhető meg ebben a kategóriában. A szakértő úgy véli, a kamattámogatott hitellel vásárlók számára nem az árak emelkedése jelenti majd a legnagyobb kihívást, hanem az, hogy elegendő számú, számukra megfelelő ingatlant találjanak. Balogh szerint erre akkor nyílhat meg a valódi lehetőség, ha nagyobb számban jelennek meg a piacon olyan új építésű lakások, amelyek megfelelnek a 3 százalékos hitel feltételeinek.
Ha valaki új építésű lakást is tud venni legfeljebb másfél millió forintos négyzetméteráron, akkor az a használt lakások drágulását is fékezheti
– fogalmazott a szakértő.
