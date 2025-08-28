A 3%-os hitel nem hogy áremelkedést hozott, de még olcsóbbak is lettek a lakások – itt a bizonyíték!

A szeptemberben induló, elsőlakás-vásárlóknak szánt Otthon Start program 3%-os fix kamatozású lakáshitelt kínál a jogosultaknak. A program elindulása előtt több kritika is érte a kezdeményezést, főként azért, mert sokan attól tartottak, hogy a támogatott hitel miatt elszállnak majd az árak a célzott ingatlanszegmensben. Az adatok azonban nem ezt támasztják alá.

Országosan árcsökkenés történt az Otthon Start programba illő lakásoknál (illusztráció)

Forrás: Shutterstrock

Az ingatlan.com elemzéséből az derült ki, hogy országos szinten a program követelményeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárai átlagosan 1 százalékkal csökkentek a bejelentés óta eltelt időszakban. Ezzel szemben a teljes piaci kínálatban több mint 1 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ez ellentmond annak a feltételezésnek, hogy a kedvezményes hitel épp a jogosult ingatlanok árát hajtaná fel.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebookon számolt be arról, hogy alaptalanok voltak azok a félelmek, amelyek szerint az Otthon Start program bevezetése az ingatlanárak drasztikus emelkedéséhez vezetett volna. Az Ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján az elmúlt közel két hónap adatai épp az ellenkezőjét mutatják.

Panyi Miklós: alaptalanok a félelmek, az Otthon Start program bevezetése nem vezet az ingatlanárak drasztikus emelkedéséhez

Panyi Miklós kiemelte: azok az eladók, akik túlárazzák ingatlanjaikat, eleve kiesnek a programból. A hitelező bankok ugyanis nem finanszíroznak piaci ár fölött kínált lakásokat, ráadásul a 3 százalékos kamatot szabályozó rendelet ezt külön is korlátozza.

A program bejelentését követően érezhetően megmozdult a lakáspiac. Az államtitkár beszámolója szerint több mint 10 ezer lakásra érkezett fejlesztési igény, és már két, egyenként több mint 4000 lakásos projekt is nemzetgazdasági szempontból kiemelt eljárás alatt áll. Ez biztosítja, hogy bővüljön a kínálat, és legyen miből választaniuk az első otthonukat kereső fiataloknak.

Panyi Miklós előrevetítette, hogy szeptember elején további nagy volumenű bejelentések várhatók, amelyek tovább fokozhatják a kínálatot és az építőipari aktivitást. Mindeközben az albérletárak is csökkenésnek indultak, ami további lehetőséget nyújthat a fiatalok számára az otthonteremtésre.