Sokan örülnek annak, hogy könnyebb lesz a lakáshoz jutás – így vélekednek az egriek az Otthon Start Programról
Szeptember elsejétől válik elérhetővé az új Otthon Start Program keretében meghirdetett kedvező kamatozású lakáshitel. A fix 3%-os kamatozású hiteltermék hiánypótló a pénzügyi piacon, s több szempontból is egyedülálló: sem családi állapotra, de még a gyermekek számára vonatkozóan sincs feltétel, melyeknek meg kellene felelniük az ezt igénylőknek.
Portálunk kíváncsi volt arra, hogyan gondolkodnak az új, rendkívül kedvező feltételekkel igényelhető lakáshitelről az emberek. Eger utcáin járva kértünk meg néhány járókelőt, mondja el, szerinte mekkora segítséget jelent majd az új Otthon Start a családoknak.
Az Otthon Start többek számára lehet segítség
György, mint elmondta, üdvözli a magyar kormány azon törekvését, mellyel a mostani fiatalok sokkal könnyebben juthatnak lakáshoz a kedvező kamatozású hitelnek köszönhetően.
– Legutóbbi évtizedekkel ezelőtt volt erre lehetőség, és nagyon örülök annak, hogy a kormányunk újra életre hívta ezt az egyébként kiváló lehetőséget – fogalmazta meg György.
A kisgyermekes Alexandrának pedig, mint mondta, több ismerőse is igénybe veszi majd az így igényelhető lakáshitelt.
– Közülük többen is kihasználják majd azt, hogy a CSOK mellett újabb, igen kedvező feltételekkel felvehető hitel is leérhetővé válik – összegezte Alexandra.
