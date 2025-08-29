Sokan örülnek annak, hogy könnyebb lesz a lakáshoz jutás – így vélekednek az egriek az Otthon Start Programról

Portálunk kíváncsi volt arra, hogyan gondolkodnak az új, rendkívül kedvező feltételekkel igényelhető lakáshitelről az emberek. Eger utcáin járva kértünk meg néhány járókelőt, mondja el, szerinte mekkora segítséget jelent majd az új Otthon Start a családoknak.

Hétfőtől elérhető az új Otthon Start 3%-os lakáshitel

Az Otthon Start többek számára lehet segítség

György, mint elmondta, üdvözli a magyar kormány azon törekvését, mellyel a mostani fiatalok sokkal könnyebben juthatnak lakáshoz a kedvező kamatozású hitelnek köszönhetően.

– Legutóbbi évtizedekkel ezelőtt volt erre lehetőség, és nagyon örülök annak, hogy a kormányunk újra életre hívta ezt az egyébként kiváló lehetőséget – fogalmazta meg György.

A kisgyermekes Alexandrának pedig, mint mondta, több ismerőse is igénybe veszi majd az így igényelhető lakáshitelt.

– Közülük többen is kihasználják majd azt, hogy a CSOK mellett újabb, igen kedvező feltételekkel felvehető hitel is leérhetővé válik – összegezte Alexandra.

Korábban megírtuk, hogy az Otthon Start Program miatt sokan féltek attól, hogy emelkednek az ingatlanárak, azonban a friss adatokból kiderült, hogy nem történt növekedés.