augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőség

1 órája

Sokan örülnek annak, hogy könnyebb lesz a lakáshoz jutás – így vélekednek az egriek az Otthon Start Programról

Címkék#hitel#Otthon Start Program#3% fix#lakáshitel

Szeptember elsejétől válik elérhetővé az új Otthon Start Program keretében meghirdetett kedvező kamatozású lakáshitel. A fix 3%-os kamatozású hiteltermék hiánypótló a pénzügyi piacon, s több szempontból is egyedülálló: sem családi állapotra, de még a gyermekek számára vonatkozóan sincs feltétel, melyeknek meg kellene felelniük az ezt igénylőknek.

Heol.hu

Portálunk kíváncsi volt arra, hogyan gondolkodnak az új, rendkívül kedvező feltételekkel igényelhető lakáshitelről az emberek. Eger utcáin járva kértünk meg néhány járókelőt, mondja el, szerinte mekkora segítséget jelent majd az új Otthon Start a családoknak.

Otthon Start
Hétfőtől elérhető az új Otthon Start 3%-os lakáshitel
Fotó: Havran Zoltán

Az Otthon Start többek számára lehet segítség

György, mint elmondta, üdvözli a magyar kormány azon törekvését, mellyel a mostani fiatalok sokkal könnyebben juthatnak lakáshoz a kedvező kamatozású hitelnek köszönhetően.

– Legutóbbi évtizedekkel ezelőtt volt erre lehetőség, és nagyon örülök annak, hogy a kormányunk újra életre hívta ezt az egyébként kiváló lehetőséget – fogalmazta meg György.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A kisgyermekes Alexandrának pedig, mint mondta, több ismerőse is igénybe veszi majd az így igényelhető lakáshitelt.

– Közülük többen is kihasználják majd azt, hogy a CSOK mellett újabb, igen kedvező feltételekkel felvehető hitel is leérhetővé válik – összegezte Alexandra.

Korábban megírtuk, hogy az Otthon Start Program miatt sokan féltek attól, hogy emelkednek az ingatlanárak, azonban a friss adatokból kiderült, hogy nem történt növekedés.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu