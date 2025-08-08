augusztus 8., péntek

33 perce

Hihetetlen lakáshitel-ajánlat szeptembertől: így segít az állam!

#lakáshitel#Orbán Viktor#otthonteremtési program

Szeptembertől indul a legnagyobb lakáshitel-program fix 3 százalékos kamattal. Az otthonteremtési program minden első lakásvásárlónak nyitva áll.

Heol.hu

A kormány a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési programot indítja el – jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdai kormányinfón. Július 2-án Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a döntést: szeptembertől az első lakásvásárlók akár 50 millió forintos hitelt vehetnek fel maximum 25 éves futamidőre, 10 százalékos önrésszel, és a teljes futamidő alatt fix 3 százalékos kamat mellett. A program különlegessége, hogy életkori korlátozás nélkül, akár maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is részt vehetnek benne. Megmutatjuk, miért egyedülálló ez a lehetőség a korábbi évek lakáshitel-programjaihoz képest.

Az otthonteremtési program minden első lakásvásárlónak nyitva áll
Forrás: MW

Az otthonteremtési program múltja

Nem ez az első alkalom, hogy az Orbán-kormány nagyszabású otthonteremtési programmal áll elő. Az első ilyen kezdeményezés még az 1998–2002 közötti ciklus idején indult el, 2000 februárjában, és máig gyakran hivatkoznak rá. A cél a fiatalok lakásvásárlását segítő jelzáloghitelek kamattámogatása volt, amelyhez állami garanciavállalás is társult. 

A programot népszerűsége ellenére a 2002-ben hivatalba lépő MSZP–SZDSZ-kormány már a kezdetektől támadta, majd idővel megszüntette. A folyamat egyik visszás eleme volt, hogy a kritikusok közül is sokan éltek a lehetőséggel, és felvették a kedvezményes hiteleket.

Az MSZP-SZDSZ kormány a devizahitelekbe hajszolta bele a magyarokat

Medgyessy Péter szocialista-liberális kormánya lépésről lépésre nyirbálta meg a jól működő otthonteremtési rendszert, előbb 2003 végén a 30 milliós kamattámogatási hitelplafont felezte meg, és csökkentette 15 millióra, majd 2004-ben szűkítette az igénybe vevők körét azzal, hogy a lakáshitelek adókedvezmény-maximumát 240 ezer forintról 120 ezerre mérsékelte. Eközben a megugró infláció következtében folyamatosan emelkedtek a kamatok, ami egyre költségesebbé tette a forinthiteleket. Ez éppen az az időszak Magyarországon, amikor elindul a devizahitelezés és amikortól az MSZP-SZDSZ kormány belehajszolja a lakosságot a devizahitelezésbe. 

A 2008/2009-es válság alatt aztán egy szemvillanás alatt kiderült, hogy milyen hatalmas hiba volt a forintalapú otthonteremtési programot a devizaalapú hitelekre cserélni.

A Gyurcsány-kormány megbukott Fészekrakó programja

Az i-re a pontot Gyurcsány Ferenc tette fel, aki 2004 augusztusi hivatalba lépését követően néhány hónappal elindította a Fészekrakó programot. Ez azonban hamar bebizonyosodott, hogy széles körű visszaélésekre ad lehetőséget – amelyek 2009-ig bezárólag meg is történtek.

Az Orbán-kormány otthonteremtési programjainak kezdete és hatásai

A korábbi programokkal szemben az Otthon Start – csakúgy, mint a kormány többi lakáspolitikai intézkedése – igyekszik kizárni a visszaéléseket. Az új konstrukció egyik fontos feltétele a legalább két éves társadalombiztosítási jogviszony, vagyis csak munkaviszonyhoz kötötten vehető igénybe a támogatás.

Ez a feltételrendszer egybecseng a kormány családpolitikai filozófiájával is: ennek jegyében nem növeli a családi pótlék összegét, ugyanakkor például megduplázta a családi adókedvezményt.

Visszatekintve az első Orbán-kormány lakástámogatási programjára, annak eredményességét jól mutatja, hogy a megszüntetésének évében, 2004-ben még 43 ezer új lakás épült Magyarországon, ami rekord a rendszerváltás óta. Pedig a szakértők szerint legalább évi 40 ezer új lakásra lenne szükség ahhoz, hogy a hazai lakásállomány érdemben megújulhasson. Az Otthon Start többek között épp ezt a célt tűzi ki maga elé.

A kormány becslése szerint az új program keretében öt éven belül 50 ezer új lakás épülhet meg, amivel elérhető akár az évi 25-30 ezres átadás.

A konstrukció legnagyobb vonzereje a futamidő végéig rögzített, mindössze 3 százalékos kamat, amely jelentősen alacsonyabb a piaci hitelekénél. Ráadásul az életkor sem számít, kortól függetlenül bárki igénybe veheti az Otthon Start programot. 

Korábban megírta Heol.hu, 2025 szeptember 1-jétől felvehető a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, ami most sokaknak segítség lehet első lakáshoz jutni. Mutatjuk a részleteket, és a legfontosabb tudnivalólat a most megjelent segítséggel kapcsolatban.

Egy albérletnél akár kedvezőbb megoldás is elérhető lehet. A fix 3 százalékos lakáshitel törlesztője alacsonyabb, mint sok bérleti díj.

 

