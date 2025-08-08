Hihetetlen lakáshitel-ajánlat szeptembertől: így segít az állam!

A kormány a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési programot indítja el – jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdai kormányinfón. Július 2-án Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a döntést: szeptembertől az első lakásvásárlók akár 50 millió forintos hitelt vehetnek fel maximum 25 éves futamidőre, 10 százalékos önrésszel, és a teljes futamidő alatt fix 3 százalékos kamat mellett. A program különlegessége, hogy életkori korlátozás nélkül, akár maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is részt vehetnek benne. Megmutatjuk, miért egyedülálló ez a lehetőség a korábbi évek lakáshitel-programjaihoz képest.

Az otthonteremtési program minden első lakásvásárlónak nyitva áll

Forrás: MW

Az otthonteremtési program múltja

Nem ez az első alkalom, hogy az Orbán-kormány nagyszabású otthonteremtési programmal áll elő. Az első ilyen kezdeményezés még az 1998–2002 közötti ciklus idején indult el, 2000 februárjában, és máig gyakran hivatkoznak rá. A cél a fiatalok lakásvásárlását segítő jelzáloghitelek kamattámogatása volt, amelyhez állami garanciavállalás is társult.

A programot népszerűsége ellenére a 2002-ben hivatalba lépő MSZP–SZDSZ-kormány már a kezdetektől támadta, majd idővel megszüntette. A folyamat egyik visszás eleme volt, hogy a kritikusok közül is sokan éltek a lehetőséggel, és felvették a kedvezményes hiteleket.

Az MSZP-SZDSZ kormány a devizahitelekbe hajszolta bele a magyarokat

Medgyessy Péter szocialista-liberális kormánya lépésről lépésre nyirbálta meg a jól működő otthonteremtési rendszert, előbb 2003 végén a 30 milliós kamattámogatási hitelplafont felezte meg, és csökkentette 15 millióra, majd 2004-ben szűkítette az igénybe vevők körét azzal, hogy a lakáshitelek adókedvezmény-maximumát 240 ezer forintról 120 ezerre mérsékelte. Eközben a megugró infláció következtében folyamatosan emelkedtek a kamatok, ami egyre költségesebbé tette a forinthiteleket. Ez éppen az az időszak Magyarországon, amikor elindul a devizahitelezés és amikortól az MSZP-SZDSZ kormány belehajszolja a lakosságot a devizahitelezésbe.