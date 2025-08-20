augusztus 20., szerda

István névnap

Isten szabad ege alatt

45 perce

Szent István feladata az volt, hogy megmutassa, megbízik az Istenben - hangzott el Pálosvörösmarton

Címkék#pálosvörösmarti#parkban#Szent István#ünnep

A Szent István-nap zárásaként a pálosvörösmartiak és a környékről érkezettek együtt imádkoztak a közösségükért és Magyarországért. Pálosvörösmarton első szent királyunk példáját ünnepelték.

Szabó István
Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Pálosvörösmarton szabadtéri szentmise zárta az augusztus 20-i programokat a helyi Mária Parkban. A szervező pálosvörösmarti önkormányzat célja az volt, hogy az államalapítás ünnepén mindenki együtt imádkozhasson a közösségért, Magyarországért és mindazokért, akikért hálát adunk Szent István királyunk napján. A szívünket és a környezetet is igyekeztünk előkészíteni a parkban, hogy méltóképpen ünnepelhessük együtt a hitünket, tették hozzá a szervezők.

A szerda délutáni szentmisét Bokros Levente római katolikus pap, cserhátszentiváni plébániai kormányzó celebrálta. Emlékeztetett arra, hogy 1038. augusztus 15-én halt meg az első szent királyunk.

– Szent István fia, Imre tragikusan elhunyt, a királynak nem volt utódja a trónon. Utolsó lélegzetvételével és hitével a Boldogasszony kezébe tette a koronát. A magyar jövőt. El nem tudjuk képzelni, hogy egy fiatal állam, egy keresztény állam, ami mindenben új, nem bizánci és nem római, nem szláv és nem germán, itt marad utód nélkül. Képzeld el a helyzetet, hogy te vagy az első király, és nincs tovább. Mi lesz? Széthúzó törzsek, acsarkodó népek a Kárpát-medencében. És a király még az utolsó erejével, a maga hitével azt mondja: Boldogasszony, most gyere le a földre! És így vagyunk mi is. Földi értelemben milyen távlatunk van? Mind tudjuk, hogy csúszik ki a lábunk alól a talaj. Ma így élünk. Ez az egyéni életünk. Oda kell az Úrnak adni, amid van. Sose késő. A példát jöttünk ünnepelni, a szentet. Nem az volt a dolga, hogy államot alapítson. Hanem az, hogy megmutassa, ő megbízik az Istenben. A hitében. Ezt a szentmisét önmagadért ajánld fel. Mert neked kell a szikla, amikor úgy érzed, hogy csúszik ki a lábad alól a talaj – szólt az mise résztvevőihez Bokros Levente. 

A plébániai kormányzó a szentmise végén megáldotta és megszentelte az új kenyeret, amelyet aztán mindenki megkóstolhatott.

Fotók: Czímer Tamás

 

 

