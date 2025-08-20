Szent István feladata az volt, hogy megmutassa, megbízik az Istenben - hangzott el Pálosvörösmarton

Pálosvörösmarton szabadtéri szentmise zárta az augusztus 20-i programokat a helyi Mária Parkban. A szervező pálosvörösmarti önkormányzat célja az volt, hogy az államalapítás ünnepén mindenki együtt imádkozhasson a közösségért, Magyarországért és mindazokért, akikért hálát adunk Szent István királyunk napján. A szívünket és a környezetet is igyekeztünk előkészíteni a parkban, hogy méltóképpen ünnepelhessük együtt a hitünket, tették hozzá a szervezők.

Pálosvörösmarton szabadtéri szentmise volt

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A szerda délutáni szentmisét Bokros Levente római katolikus pap, cserhátszentiváni plébániai kormányzó celebrálta. Emlékeztetett arra, hogy 1038. augusztus 15-én halt meg az első szent királyunk.

Pálosvörösmarton Szent István király példáját ünnepelték

– Szent István fia, Imre tragikusan elhunyt, a királynak nem volt utódja a trónon. Utolsó lélegzetvételével és hitével a Boldogasszony kezébe tette a koronát. A magyar jövőt. El nem tudjuk képzelni, hogy egy fiatal állam, egy keresztény állam, ami mindenben új, nem bizánci és nem római, nem szláv és nem germán, itt marad utód nélkül. Képzeld el a helyzetet, hogy te vagy az első király, és nincs tovább. Mi lesz? Széthúzó törzsek, acsarkodó népek a Kárpát-medencében. És a király még az utolsó erejével, a maga hitével azt mondja: Boldogasszony, most gyere le a földre! És így vagyunk mi is. Földi értelemben milyen távlatunk van? Mind tudjuk, hogy csúszik ki a lábunk alól a talaj. Ma így élünk. Ez az egyéni életünk. Oda kell az Úrnak adni, amid van. Sose késő. A példát jöttünk ünnepelni, a szentet. Nem az volt a dolga, hogy államot alapítson. Hanem az, hogy megmutassa, ő megbízik az Istenben. A hitében. Ezt a szentmisét önmagadért ajánld fel. Mert neked kell a szikla, amikor úgy érzed, hogy csúszik ki a lábad alól a talaj – szólt az mise résztvevőihez Bokros Levente.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A plébániai kormányzó a szentmise végén megáldotta és megszentelte az új kenyeret, amelyet aztán mindenki megkóstolhatott.