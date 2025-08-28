Felveszi a harcot Eger a dzsindzsa ellen

Megszavazták a képviselők az augusztusi közgyűlésen a TOP Plusz projekteket, majd rátértek a város anyagi helyzetére. Mint ismert eladták a korábban Kepes Intézetnek otthont adó Széchenyi utcai épületet, melynek bevételét működési forrásra szánja az önkormányzat. Bognár Ignác ( Mi Hazánk) jelezte, szerinte vagyonvesztés történik, mertingatlan eladásból más ingatlan értékmegóvását kellene finanszírozni. Vágner Ákos polgármester elmondta, hogy sajnos olyan anyagi helyzetben van a város, ami azt eredményezi, hogy működésre kell szánni a forrást, a városnak működési hiánya van. Viszont pályázati pénzből ingatlanokat, infrastruktúrát fejleszt az önkormányzat, illetve ingatlanokhoz jut. Igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy az kiegyenlített legyen és ne lépjen fel vagyonveszteség, szerinte így történt ebben az esetben is. Majorosné Juhász Eszter (Fidesz-KDNP) elmondta, ő is egyetért az elvvel, amit Bognár Ignác elmondott, de kényszerhelyzetben vannak.

Az egri közgyűlésen az utak melletti zöldterületekről is döntöttek. Forrás: Huszár Márk/Heol.hu