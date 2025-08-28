1 órája
Felveszi a harcot Eger a dzsindzsa ellen
Döntöttek arról az augusztusi közgyűlésen, hogy a városon keresztül húzódó, de közútkezelőhöz tartoló utak körüli zöldfelületek jó részét átveszik, s a város igyekszik karbantartani őket. A színházak finanszírozása, a működési költségek és a pályázatok is szóba kerültek.
Megszavazták a képviselők az augusztusi közgyűlésen a TOP Plusz projekteket, majd rátértek a város anyagi helyzetére. Mint ismert eladták a korábban Kepes Intézetnek otthont adó Széchenyi utcai épületet, melynek bevételét működési forrásra szánja az önkormányzat. Bognár Ignác ( Mi Hazánk) jelezte, szerinte vagyonvesztés történik, mertingatlan eladásból más ingatlan értékmegóvását kellene finanszírozni. Vágner Ákos polgármester elmondta, hogy sajnos olyan anyagi helyzetben van a város, ami azt eredményezi, hogy működésre kell szánni a forrást, a városnak működési hiánya van. Viszont pályázati pénzből ingatlanokat, infrastruktúrát fejleszt az önkormányzat, illetve ingatlanokhoz jut. Igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy az kiegyenlített legyen és ne lépjen fel vagyonveszteség, szerinte így történt ebben az esetben is. Majorosné Juhász Eszter (Fidesz-KDNP) elmondta, ő is egyetért az elvvel, amit Bognár Ignác elmondott, de kényszerhelyzetben vannak.
Pályázatok mellett más kormányzati forrás is érkezik
A polgármester kiemelte azt is, hogy a minisztériummal sikerült megegyezniük, így kevesebb önkormányzati támogatás mellett több pénzhez jutnak az egri színházak. Mint megírtuk, a Gárdonyi Géza Színház 400 millió forint állami forrást kap és 215 millió forint önkormányzati támogatást, a bábszínház – amely 320 millió forint forrást kért év elején – pedig 355 millió forinthoz jutott, ebből 112 millió forint támogatás az önkormányzattól érkezik.
Sikerült elérni, hogy több pénzt kaptak színházak – eredményekről és kihívásokról beszélt Eger polgármestere
Az Eger belterületén áthaladó, de nem városi fenntartásban lévő utak melletti zöldterületekről is döntöttek. Ezeknek a karbantartását átveszi az önkormányzattól a Magyar Közúttól. Vágner Ákos elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben ezek gondozatlanok voltak a rendezetlen jogi helyzet miatt, ennek igyekeznek most pontot tenni a végére, ám ezzel többlet feladatot vállal az önkormányzat. Bódi Zsolt, Felnémet képviselője elmondta, a Felsőtárkány és Eger közötti szakasz rendezettebb mint az út egri, belterületi szakasza, ahol nagy a dzsindzsa. Vágner felhívta a figyelmet, hogy Egernek 127-130 ezer forint körül van az egy főre jutó adóerő-képessége, Felsőtárkánynak 106 ezer forint körül.
Elmondta azt is, hogy 3 körforgalom gondozását átveszik ősztől a várostól. Az M25-ös körforgalmat, a Tengely Közmű, a K"2-Kerecsend körforgalmat a Ledora, a Hadnagy utca és a Kertész utca körforgalmát a Kemény Ferenc Sportiskola és az egri fertálymesterek veszik gondozásba.
