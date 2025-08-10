Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka

Augusztus van, tombol a nyári meleg, esett az eső is, a paradicsomok mégis makacsul zöldellenek a kiskertben, némelyik váltott csak erőtlen sárga színre az elmúlt hetek alatt. Közben tele az internet a szebbnél szebb képekkel más hobby kertészek terméseiről, így gyanús, hogy valamit rosszul csinálunk, azért nem érik egyik kedvenc zöldségünk, a paradicsom. Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök elmondta, hogy mi ennek az oka.

Ha a paradicsom nem érik, annak több oka is lehet Fotó: MW

– Sokféle paradicsom van, a klasszikus piros fajtákat ültetik a legtöbben. A piros szín a karotin és likopin jelenléte miatt alakul ki, amikor zöld a termés, akkor még a klorofil van jelen a növényben zömében. A likopin az, ami a sok pozitív beltartalmi értéket is adja. Ezek, tehát a színeződés, az érés folyamata függ a fajtajellegtől, de a környezeti és élettani hatásoktól is, tehát az időjárástól, a talaj minőségétől. A mostani hőmérséklet ingadozás, tehát a nagy meleg, majd az esős lehűlés nem kedvez az érési folyamatnak – magyarázta a szakember.

Ha a paradicsom nem érik, akkor túl meleg vagy túl hideg van?

Elmondta, hogy a paradicsom, mint meleg égövi növény 20-27 celsius fokon érzik jól magukat. 30-32 fok fölött már lassulnak az élettani folyamatok, így a likopin termelése is.