1 órája
Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka
Meleg van, mégsem érik a paradicsom? Kevesen tudják, de nem a tűző napsütés az, amitől piros lesz a kerekded zöldség. Mutatjuk, mit tehetünk, ha csak makacsul zöldell, vagy épphogy sárgul a paradicsomunk.
Augusztus van, tombol a nyári meleg, esett az eső is, a paradicsomok mégis makacsul zöldellenek a kiskertben, némelyik váltott csak erőtlen sárga színre az elmúlt hetek alatt. Közben tele az internet a szebbnél szebb képekkel más hobby kertészek terméseiről, így gyanús, hogy valamit rosszul csinálunk, azért nem érik egyik kedvenc zöldségünk, a paradicsom. Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök elmondta, hogy mi ennek az oka.
– Sokféle paradicsom van, a klasszikus piros fajtákat ültetik a legtöbben. A piros szín a karotin és likopin jelenléte miatt alakul ki, amikor zöld a termés, akkor még a klorofil van jelen a növényben zömében. A likopin az, ami a sok pozitív beltartalmi értéket is adja. Ezek, tehát a színeződés, az érés folyamata függ a fajtajellegtől, de a környezeti és élettani hatásoktól is, tehát az időjárástól, a talaj minőségétől. A mostani hőmérséklet ingadozás, tehát a nagy meleg, majd az esős lehűlés nem kedvez az érési folyamatnak – magyarázta a szakember.
Ha a paradicsom nem érik, akkor túl meleg vagy túl hideg van?
Elmondta, hogy a paradicsom, mint meleg égövi növény 20-27 celsius fokon érzik jól magukat. 30-32 fok fölött már lassulnak az élettani folyamatok, így a likopin termelése is.
Úri huncutság vagy hó végi mentőőv? Ennyibe kerül most a lecsó, ha a hevesi piacokról vesszük
– Extrém melegben pedig teljesen le is állhat, ez az oka annak, hogy habár tűz a nap, mégsem érik a paradicsom. 15 fok alatt szintén ez a jellemző. A csepegtető öntözés, azaz a folyamatos, egységes vízellátás is sokat segíthet a növényeinken, mivel a talajszárazság is túlélő üzemmódba kényszeríti a paradicsomot, ebben az esetben sem termelődik a likopin. Egyébként a túl sok víz sem jó, ilyenkor a paradicsomunk felhasad, megtámadhatják a gombák és baktériumok, így nem lesz szép és eltartható a termés. Az árnyékolás is sokat segíthet, sajnos a jelenlegi éghajlati viszonyok mellett, szinte minden növénynek ez tesz már jót, hiába fényigényesek. A tűző naptól elsárgulnak, elfehérednek a bogyók – magyarázta Mirkovszki-Lénárt Patrícia.
Kitért arra is, hogy ha nem szeretnénk a támrendszerre árnyékolót tenni, akkor jó megoldás lehet, ha eleve a gyümölcsfák alá tesszük a veteményest. Gyakorlatilag manapság már a málnát is árnyékolják a kertészek, minden növény hálás lesz érte, ha megvédjük a tűző naptól és az erős uv sugárzástól.
Elmondta, hogy a tápanyaghiány is gátolhatja az érési folyamatot, hiszen a kálium olyan mikroelem, ami segíti a színeződést, de a tápanyaghiány csúcsrothadást is okozhat – ez főként a hosszúkás fajtákra jellemző. Ha kalcium vagy kálium hiányos a növény, azon lombtrágyázással is segíthetünk utólag, de javasolja a biokertekben is alkalmazható kitozán tartalmú szerek használatát is, ezek a cukkinire és padlizsánra is jók többnyire.
– Öntözővízzel 2 hetente nagyon jó eredményt lehet ezekkel elérni, én már több éve használom. Sejtfalvastagító hatása is van, javítja a növény ellenálló képességét, így a környezeti hatásokat is jobban viseli – mondta.
Végre pénzespostás csengetett a kirúgott mátraalji kismamáknál
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!