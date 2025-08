Erre mekkora az esély? 40 év után vette észre magán a tüneteket, a gyöngyösi orvos szerint ez állhat a háttérben

Elindulhat a parlagfűpollen-szezon augusztus első hetében az országban, ezért az érintetteknek mielőbb érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A közlemény alapján a parlagfűpollen-koncentrációja egyre több helyen éri el a tüneteket okozó közepes szintet, augusztus elején pedig már országosan is elindulhat a parlagfűpollen-szezon.

Hamarosan itt a parlagfű szezonja, ez sokaknak maga a rémálom Fotó: Gál Gábor

A parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek a tünetek, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés; a tünetek megelőzését, erősségének mérséklését megfelelően beállított gyógyszeres kezeléssel lehet elérni – írták. Megjegyezték, hogy az allergiások számára nagy segítséget nyújt a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer térképes előrejelzése, melynek nyomon követésével könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre és azok kezelésére, illetve tervezhetik utazásaikat is.

Hogyan készüljünk fel a parlagfű szezon?

Bár még nem tartunk ott, hamarosan berobbanhat az allergiások rémálmának nevezhető parlagfű szezon. Dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvosnál arról érdeklődtünk, hogyan az arra érzékenyek antihisztamint kapnak, melyet egyesével, kettesével is beszedhetnek.

– De sokan küzdenek azzal is, hogy éjjel nem tudnak aludni, nekik orrspray használatát is javasoljuk. S hogy mennyivel a szezon megkezdése előtt kezdjük szedni? Két héttel, tíz nappal a parlagfű szezon berobbanása előtt érdemes nekiállni szedni, így a tüneteket, mint – orrfolyás, szemviszketés, szemégés, tüsszögés, van akinél hasgörcs is előfordulhat – mérsékelhetőek – részletezte.

Van olyan olvasónk, aki 40 éves kora után kezdett allergiás tüneteket produkálni.

Megkérdeztük a doktornőt, hogyan lehetséges ez. Mint mondta, egzakt válasz erre nincs, de feltételezhető, hogy a szervezete akkorra telítődött a parlagfű pollenjével, plusz hozzáadódik ehhez az életmód is, az adalékanyagok, a vegyszerek bevitele.

Mindenestere mi kitartást kívánunk az allergiásoknak, reméljük, minél könnyebben átvészelik a következő időszakot.