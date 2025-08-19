augusztus 19., kedd

Párlatfőzés

59 perce

86 liter ingyen pálinka? Mutatjuk, mit enged a NAV!

Címkék#NAV#tulajdonjog#pálinka

Kezdődik a szezon, amikor egyre többen gyümölcsből készítenek italt otthon. A párlat főzése azonban csak szigorú szabályok mellett legális, és ha valaki hibázik, könnyen bírság lehet a vége.

Heol.hu

A gyümölcsszezon beköszöntével elindul a párlatkészítés időszaka is. Sokan saját maguk főzik a párlatot, amihez nemcsak a szakértelem, hanem a vonatkozó szabályok ismerete is elengedhetetlen – ebben segít most a NAV. A legfontosabb előírás, hogy bárki, aki elmúlt 18 éves, és saját maga által termesztett gyümölcsből vagy abból készült alapanyagból kíván párlatot előállítani, magánfőzőként ezt megteheti.

Sokan saját maguk főzik a párlatot Fotó: Fotó: Takács József, Észak-Magyarország
Sokan saját maguk főzik a párlatot Fotó: Fotó: Takács József, Észak-Magyarország

Fontos tudni, hogy egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként állíthat elő párlatot, a kettő egyszerre nem lehetséges. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat készíthető adómentesen. Ha a háztartásban többen is foglalkoznak főzéssel, a keret összeadódik.

A párlat előállítása kizárólag olyan desztillálóberendezéssel történhet, amelynek űrtartalma nem haladja meg a 100 litert, és amelynek tulajdonjogát a szerzéskor a helyi önkormányzatnál be kell jelenteni. Minden adatváltozást is 15 napon belül jelezni kell. Engedély ugyan nem szükséges, de a vásárlást igazoló iratot meg kell őrizni, és ellenőrzéskor be kell mutatni.

A főzés folyamatait a NAV felé is be kell jelenteni.

Ez megtehető papíron, illetve elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) segítségével. A párlat készítésének megkezdése előtt a szándékot kell jelezni. Ez alapján a NAV kiállítja a magánfőzöttpárlat-származási igazolást, amely igazolja a párlat jogszerű eredetét.

Ha a ténylegesen elkészült mennyiség több, mint amit bejelentettek, de még nem haladja meg az évi 86 litert, akkor a különbözetről év végéig kell értesíteni a NAV-ot. Fontos kiemelni, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a főző, annak családtagjai és vendégei által fogyasztható. Értékesíteni csak adóraktárnak lehet.

 

 

