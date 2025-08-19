45 perce
86 liter ingyen pálinka? Mutatjuk, mit enged a NAV!
Kezdődik a szezon, amikor egyre többen gyümölcsből készítenek italt otthon. A párlat főzése azonban csak szigorú szabályok mellett legális, és ha valaki hibázik, könnyen bírság lehet a vége.
A gyümölcsszezon beköszöntével elindul a párlatkészítés időszaka is. Sokan saját maguk főzik a párlatot, amihez nemcsak a szakértelem, hanem a vonatkozó szabályok ismerete is elengedhetetlen – ebben segít most a NAV. A legfontosabb előírás, hogy bárki, aki elmúlt 18 éves, és saját maga által termesztett gyümölcsből vagy abból készült alapanyagból kíván párlatot előállítani, magánfőzőként ezt megteheti.
Fontos tudni, hogy egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként állíthat elő párlatot, a kettő egyszerre nem lehetséges. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat készíthető adómentesen. Ha a háztartásban többen is foglalkoznak főzéssel, a keret összeadódik.
A párlat előállítása kizárólag olyan desztillálóberendezéssel történhet, amelynek űrtartalma nem haladja meg a 100 litert, és amelynek tulajdonjogát a szerzéskor a helyi önkormányzatnál be kell jelenteni. Minden adatváltozást is 15 napon belül jelezni kell. Engedély ugyan nem szükséges, de a vásárlást igazoló iratot meg kell őrizni, és ellenőrzéskor be kell mutatni.
A főzés folyamatait a NAV felé is be kell jelenteni.
Ez megtehető papíron, illetve elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) segítségével. A párlat készítésének megkezdése előtt a szándékot kell jelezni. Ez alapján a NAV kiállítja a magánfőzöttpárlat-származási igazolást, amely igazolja a párlat jogszerű eredetét.
Ha a ténylegesen elkészült mennyiség több, mint amit bejelentettek, de még nem haladja meg az évi 86 litert, akkor a különbözetről év végéig kell értesíteni a NAV-ot. Fontos kiemelni, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a főző, annak családtagjai és vendégei által fogyasztható. Értékesíteni csak adóraktárnak lehet.
