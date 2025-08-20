augusztus 20., szerda

István névnap

Rotary

1 órája

A kórházat támogatták idén a kacsaúsztatók

Címkék#Rotary Club Eger#PatakParti KacsaParti#Markhot Ferenc Kórház

Háromezer gumikacsa versenyzett idén az Eger-patakon. A Rotary Club szervezésében létrejött jótékonysági akció, a Patakparti Kacsaparty egy mobil laringoszkóphoz segíti az egri kórházat.

Tóth Balázs
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A hetedik Patakparti Kacsaparty-t rendezték augusztus 20-án délután Egerben. A hagyományoknak megfelelően idén is háromezer sárga gumikacsa sorakozott föl az Eger-patakon rendezett versenyre a kórháznál lévő híd alatt, hogy a szurkolók buzdításai közepette, 365 métert megtéve elsőként érjenek célba. A Rotary Club Eger önkéntesei előzőleg megtisztították a Végvári vitézek teréig tartó szakaszon a patak medrét, és természetesen a verseny után is összeszedték az összes gumikacsát.

Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Az idei verseny nem volt a leggyorsabb, majdnem háromnegyed óra kellett ahhoz, hogy az első kacsa célba érjen. Közben persze hol lassult, hol gyorsult a mezőny, a patak sodrása sokszor megtréfálta a reménykedőket, hiszen volt, hogy egy-egy versenyző alaposan elszakadt a mezőnyből, hogy aztán a part mentén lelassulva akadjon föl és a többiek megelőzzék. Ez nem is egyszer fordult elő, a végén pedig egy túlbuzgó segítő a vezetőt vissza is lökte volna a sodrásba, de ez sajnos tilos, így a kacsát – a rendezvény történetében először - kizárták a versenyből, bár tulajdonosa később egy különdíjjal vigasztalódhatott.

Végül nagy tumultust követően, nagyon lassan ért célba az első kacsa, majd sorban a többiek is, összesen 38 gazdáját díjazták. Az első díj, egy kétszázezer forint értékű kerékpár egy egri családé lett, Krisztináék nagyon szurkoltak, hiszen negyedik alkalommal vettek részt a jótékonysági futamban. Gyerekeik akkor még óvodások voltak, ezért csatlakoztak a kezdeményezéshez és a hagyományt megtartották, jövőre is jönnek.

Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Laringoszkópot vásárolnak a kórháznak

A Kacsapartit idén is a Rotary Club szervezte. Dr. Nagy Márton, a Rotary Club Eger 2025-2026-os elnöke elmondta, idén rendhagyó felajánlással készültek, hiszen a Markhot Ferenc Kórház számára szeretnének beszerezni egy mobil laringoszkóp készüléket.

- Ez a készülék egy univerzálisan felhasználható orvosi eszköz. Tudják használni a gyermekosztályon, a szájsebészeten, a fül-orr-gégészeten és a sűrűségi osztályon is. Egy kamera, amellyel be tudnak tekinteni az orvosok a légutakba, akár a szájüregbe, orrüregbe, csatlakoztatható hozzá egy munkaállomás is, amellyel például ki tudnak halászni gyermekek torkába szorult lego figurát, üveggolyót, bármit, ami nem oda való – mondta el az elnök.

Patak Parti Kacsa Parti Egerben

Fotók: Huszár Márk

Korábban óvodákat céloztak, most másban gondolkodtak és ezért keresték meg a kórházat. A vezetők készségesen segítettek felkutatni azt, amire leginkább szüksége lenne a kórháznak. Az eszköz értéke 2,5-3 millió forint.

A Patakparti Kacsaparty egy vidám rendezvény

A rendezvényen egyébként köszöntőt mondott Vágner Ákos, aki polgármestersége eddigi legvidámabb eseményének nevezte a rendezvényt. Köszönetet mondott a Rotary Clubnak, hiszen több éve színesítik Eger programkínálatát és jótékonykodnak a városban.

Dr. Stankovics Éva, a Markhot Ferenc Kórház főigazgatója is megköszönte a Rotarynak a városnak és a támogatóknak az adományt, hiszen bármilyen segítség jól jön az egészségügyi intézményeknek. Ezek lelki többletet is adnak a munkájuk során, s kifejtette, az emberek pedig számíthatnak rájuk.

 

 

