A kórházat támogatták idén a kacsaúsztatók

A hetedik Patakparti Kacsaparty-t rendezték augusztus 20-án délután Egerben. A hagyományoknak megfelelően idén is háromezer sárga gumikacsa sorakozott föl az Eger-patakon rendezett versenyre a kórháznál lévő híd alatt, hogy a szurkolók buzdításai közepette, 365 métert megtéve elsőként érjenek célba. A Rotary Club Eger önkéntesei előzőleg megtisztították a Végvári vitézek teréig tartó szakaszon a patak medrét, és természetesen a verseny után is összeszedték az összes gumikacsát.

Sok százan drukkoltak a Patakparti Kacsapartyn a háromezer gumikacsának az Eger-patak mentén

Az idei verseny nem volt a leggyorsabb, majdnem háromnegyed óra kellett ahhoz, hogy az első kacsa célba érjen. Közben persze hol lassult, hol gyorsult a mezőny, a patak sodrása sokszor megtréfálta a reménykedőket, hiszen volt, hogy egy-egy versenyző alaposan elszakadt a mezőnyből, hogy aztán a part mentén lelassulva akadjon föl és a többiek megelőzzék. Ez nem is egyszer fordult elő, a végén pedig egy túlbuzgó segítő a vezetőt vissza is lökte volna a sodrásba, de ez sajnos tilos, így a kacsát – a rendezvény történetében először - kizárták a versenyből, bár tulajdonosa később egy különdíjjal vigasztalódhatott.

Végül nagy tumultust követően, nagyon lassan ért célba az első kacsa, majd sorban a többiek is, összesen 38 gazdáját díjazták. Az első díj, egy kétszázezer forint értékű kerékpár egy egri családé lett, Krisztináék nagyon szurkoltak, hiszen negyedik alkalommal vettek részt a jótékonysági futamban. Gyerekeik akkor még óvodások voltak, ezért csatlakoztak a kezdeményezéshez és a hagyományt megtartották, jövőre is jönnek.

A fődíjat, egy kerékpárt Krisztina és családja nyerte, az ő kacsájuk ért be elsőként

Laringoszkópot vásárolnak a kórháznak

A Kacsapartit idén is a Rotary Club szervezte. Dr. Nagy Márton, a Rotary Club Eger 2025-2026-os elnöke elmondta, idén rendhagyó felajánlással készültek, hiszen a Markhot Ferenc Kórház számára szeretnének beszerezni egy mobil laringoszkóp készüléket.

- Ez a készülék egy univerzálisan felhasználható orvosi eszköz. Tudják használni a gyermekosztályon, a szájsebészeten, a fül-orr-gégészeten és a sűrűségi osztályon is. Egy kamera, amellyel be tudnak tekinteni az orvosok a légutakba, akár a szájüregbe, orrüregbe, csatlakoztatható hozzá egy munkaállomás is, amellyel például ki tudnak halászni gyermekek torkába szorult lego figurát, üveggolyót, bármit, ami nem oda való – mondta el az elnök.