Ilyen cukit a héten már tuti nem látsz, bemutatták a Gyöngyösi Állatkert legfiatalabb lakóját

Címkék#gyöngyösi állatkert#állatkölyök#pávián

Megérkezett a Gyöngyösi Állatkert legújabb lakója. Ezúttal egy bájos páviánról van szó.

Heol.hu

A Gyöngyösi Állatkertbe megérkezett az új lakó. Ígértük, hogy jövünk még főemlősös hírekkel, hiszen úgy néz ki a szezonunk ilyen "majomkodósra" sikerült!  Július 19. reggelre egy régen tapasztalt öröm érte a Galléros pávián csapatunkat - olvasható a Gyöngyösi Állatkert Facebook bejegyzésében.

Pávián érkezett a Gyöngyösi Állatkertbe
Pávián érkezett a Gyöngyösi Állatkertbe
Forrás: Gyöngyösi Állatkert Facebook bejegyzése

Néhány éve már, hogy utoljára kölyök nevelkedett közöttük, most viszont szeretnénk bemutatni nektek ezt a csodálatosan szép páviánbabát, aki köszöni szépen jól van, egyre gyakrabban hagyja el a mamája testének féltő biztonságát és hamarosan a pávián kölykökre jellemző mókás pillanatokkal örvendeztet majd meg minket. Bátran buzdítunk mindenkit, aki a nyár utolsó heteiben programot keres, jöjjön el hozzánk és tekintse meg bájos ifjoncunkat. Az első, külső szemrevételezések szerint valószínűleg kislány. Még egy-két nap és lehull a lepel a korábbi poszt rejtelméről is! - részletezik.

Legutóbb arról írt a Heol.hu, hogy júliusban egy különleges fajjal gazdagodott a Gyöngyösi Állatkert. Megérkezett az első közönséges mókusmajmokból álló csapat.

 

