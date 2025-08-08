51 perce
Ilyen cukit a héten már tuti nem látsz, bemutatták a Gyöngyösi Állatkert legfiatalabb lakóját
Megérkezett a Gyöngyösi Állatkert legújabb lakója. Ezúttal egy bájos páviánról van szó.
A Gyöngyösi Állatkertbe megérkezett az új lakó. Ígértük, hogy jövünk még főemlősös hírekkel, hiszen úgy néz ki a szezonunk ilyen "majomkodósra" sikerült! Július 19. reggelre egy régen tapasztalt öröm érte a Galléros pávián csapatunkat - olvasható a Gyöngyösi Állatkert Facebook bejegyzésében.
Néhány éve már, hogy utoljára kölyök nevelkedett közöttük, most viszont szeretnénk bemutatni nektek ezt a csodálatosan szép páviánbabát, aki köszöni szépen jól van, egyre gyakrabban hagyja el a mamája testének féltő biztonságát és hamarosan a pávián kölykökre jellemző mókás pillanatokkal örvendeztet majd meg minket. Bátran buzdítunk mindenkit, aki a nyár utolsó heteiben programot keres, jöjjön el hozzánk és tekintse meg bájos ifjoncunkat. Az első, külső szemrevételezések szerint valószínűleg kislány. Még egy-két nap és lehull a lepel a korábbi poszt rejtelméről is! - részletezik.
Legutóbb arról írt a Heol.hu, hogy júliusban egy különleges fajjal gazdagodott a Gyöngyösi Állatkert. Megérkezett az első közönséges mókusmajmokból álló csapat.
