Közlekedés
2 órája
Péntek estére is több kilométeres a torlódás az M3-ason
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében egy műszaki hibás gépjármű foglalja el a 29-es kilométerszelvénynél a kapaszkodó sávot pénteken este. Emiatt több kilométeren át torlódnak az autók - olvasható az Útinform oldalán.
Korábban megírtuk, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják.
