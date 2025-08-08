Péntek estére is több kilométeres a torlódás az M3-ason

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében egy műszaki hibás gépjármű foglalja el a 29-es kilométerszelvénynél a kapaszkodó sávot pénteken este. Emiatt több kilométeren át torlódnak az autók - olvasható az Útinform oldalán.

Több kilométeres torlódás van kialakulóban az M3-ason

Forrás: Szon.hu

Korábban megírtuk, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják.