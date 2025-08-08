augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

2 órája

Péntek estére is több kilométeres a torlódás az M3-ason

Címkék#M3-as#torlódás#közlekedés

Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében egy műszaki hibás gépjármű foglalja el a 29-es kilométerszelvénynél a kapaszkodó sávot pénteken este. Emiatt több kilométeren át torlódnak az autók - olvasható az Útinform oldalán. 

Több kilométeres torlódás van kialakulóban az M3-ason
Több kilométeres torlódás van kialakulóban az M3-ason
Forrás: Szon.hu

Korábban megírtuk, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu