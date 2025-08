Égi jelenségek tárulnak a szemünk elé, mutatjuk, mikor kell felnézni

A perseidák meteorraj csúcspontján, ha az időjárás és a fényviszonyok is engedik, akár 100 meteort is láthatunk óránként. Ez a ritka és gyönyörű égi esemény minden évben augusztusban tér vissza, amikor a Föld áthalad a 109P/Swift–Tuttle üstökös által szétszórt porsávon. Bár a csillaghullás már július 17-e óta szórványosan fellelhető az égen, a legintenzívebb időszak augusztus 12-e hajnalára esik. Ekkor a meteorok kiindulási pontja, az úgynevezett radiáns a Perseus csillagkép irányában lesz, északkelet felé nézve, magasan a horizont fölött – így szinte egész éjszaka megfigyelhetjük a meteorokat. - írja a Köpönyeg.hu.

Égi jelenségek tárulnak a szemünk elé a nyár utolsó szakaszán

Forrás: Kemma.hu

Az éjszakai égbolt augusztus közepén nemcsak a Perseidáktól lesz izgalmas. Augusztus 12-én hajnalban a Vénusz és a Jupiter látványosan közel lesz egymáshoz – kevesebb mint 1 fok választja majd el őket az égbolton. Ez a látvány már egy egyszerű kézi távcsővel is gyönyörűen megfigyelhető. A Jupiter holdjai és akár a Nagy Vörös Folt is láthatóvá válhat, miközben a Vénusz vakító fénye is feltűnik az Ikrek csillagkép közelében. Déli irányban pedig a teliholdas égbolton a Szaturnusz is megjelenik, együttállásban a Holddal, a Halak csillagkép irányában. Bár a Hold fénye sokat elvesz a látványból, a Szaturnusz gyűrűi még így is jól megfigyelhetők távcső segítségével - írják.

A legjobb megfigyelési időszak augusztus 6-a környékére esik, amikor a Hold még időben lenyugszik, és az égbolt is elég sötét marad hajnalig. Érdemes tehát több éjszakát is szánni a hullócsillagok megfigyelésére, hiszen a Perseidák nemcsak a maximum napján, de előtte és utána is szórnak fényes meteorokat.

Szent Lőrinc könnyei

A népi elnevezés, „Szent Lőrinc könnyei” is az augusztusi meteorhullásra utal, amely Lőrinc-nap (augusztus 10.) környékén figyelhető meg minden évben. A rajhoz tartozó meteorok rendkívül gyorsak, sebességük elérheti az 59 km/s-t, és gyakran nagyon fényesek – nem véletlen, hogy a Perseidák a legismertebb meteorraj a világon. Azonban az idei évben a megfigyelési körülményeket némileg nehezíti a telihold: augusztus 10-én van pontosan telihold, így augusztus 12-én hajnalban is erősen bevilágítja majd az eget. Emiatt az optimális körülményekhez képest várhatóan kevesebb meteort fogunk látni – becslések szerint 50–70 közötti lehet az óránkénti meteorok száma, de ez az égbolt tisztaságától és a megfigyelési hely sötétségétől is függ.