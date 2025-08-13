augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő

54 perce

Eged-hegy és Perseidák - gyönyörű fotó az égi jelenségről

Címkék#Perseida meteorraj#eged-hegy#hullócsillag#égbolt

Különleges látvány. Az egyik csillagászat-kedvelő Facebook-csoportban fantasztikus fotó készült a Perseidák meteorrajjáról.

Heol.hu

Minden év augusztusában csodás látvány tárul eléd az égbolton. Augusztus 12-ről 13-ra virradóra megérkezett a Perseidák meteorraj. Egy Heves vármegyei férfi lencsevégre kapta a tökéletes pillanatot Egerben, melyet meg is osztott egy Facebook csoportban. 

Perseidák meteorraj az Eged-hegy felett
 Perseidák meteorraj az Eged-hegy felett
Forrás: Ambrus Ferenc/Facebook

Már hagyomány a Perseidák meteorraj fotózása, idén sem maradhatott ki, Misivel kibandáztunk a reptéri pihenőhelyre

 - így kezdi a történetét Ambrus Ferenc a Facebookon. 
A Hold korán kelt, így az Eged-hegy és az égbolt is a róla visszaverődő napfényben fürdött. Néhány kisebb meteort el tudtam csípni, a képen látható volt a leglátványosabb. 
A Perseidák meteorjai a 109P/Swift–Tuttle üstökös törmelékéből származnak, amelyet a Föld minden nyáron keresztez a pályáján. A porszemek a légkörbe csapódva felizzanak, így születnek ezek a látványos nyári hullócsillagok - részletezte. 

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock.)


 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu