Eged-hegy és Perseidák - gyönyörű fotó az égi jelenségről

Minden év augusztusában csodás látvány tárul eléd az égbolton. Augusztus 12-ről 13-ra virradóra megérkezett a Perseidák meteorraj. Egy Heves vármegyei férfi lencsevégre kapta a tökéletes pillanatot Egerben, melyet meg is osztott egy Facebook csoportban.

Perseidák meteorraj az Eged-hegy felett

Forrás: Ambrus Ferenc/Facebook

Már hagyomány a Perseidák meteorraj fotózása, idén sem maradhatott ki, Misivel kibandáztunk a reptéri pihenőhelyre

- így kezdi a történetét Ambrus Ferenc a Facebookon.

A Hold korán kelt, így az Eged-hegy és az égbolt is a róla visszaverődő napfényben fürdött. Néhány kisebb meteort el tudtam csípni, a képen látható volt a leglátványosabb.

A Perseidák meteorjai a 109P/Swift–Tuttle üstökös törmelékéből származnak, amelyet a Föld minden nyáron keresztez a pályáján. A porszemek a légkörbe csapódva felizzanak, így születnek ezek a látványos nyári hullócsillagok - részletezte.