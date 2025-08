Több mint 2,4 tonnányi hulladékot gyűjtöttek a II. Ifjúsági PET Kupa résztvevői

Július 20-a és 25-e között második alkalommal szervezte meg a PET Kupa Egyesület a középiskolásoknak meghirdetett Ifjúsági PET Kupát. A részt vevő 11 csapat bázisa Tiszafüred volt, innen indultak egy olyan Tisza szakasz megtisztítására, ahova eddig a petkalózok még nem jutottak el. A 110 fős, diákokból és önkéntesekből álló csapat Tiszacsege és Tiszafüred között tisztította meg a folyót és árterét – közölték a szervezők. A Tisza-tavi PET Kupa csapatai minden évben Tiszafüredről délnek, Kisköre felé veszik az irányt, így a Tisza-tó feletti szakasz sokáig feltáratlan maradt. A tavasszal végzett hulladékmonitoringok azonban azt mutatták, érdemes ezt a régiót is górcső alá venni.

A II. Ifjúsági PET Kupára Miskolcról, Veszprémből, Budapestről és a kárpátaljai Ungvárról is érkeztek csapatok, melyek 6 diákból és 1 kísérőtanárból álltak. A szervezők számára külön öröm volt, hogy 5 iskola visszatérő volt, azaz olyanok, akik már a 2 évvel ezelőtti első megmérettetésen is részt vettek.

Ennek ellenére a fiatalok közül többen most ültek először kenuban, ezért a verseny első napján megtanulták az evezés és kormányzás fortélyait.

A második napot már a vízen töltötték, Tiszacsege és Tiszadorogma között tisztították a folyó árterét, majd másnap a Tiszadorogma-Tiszabábolna közötti szakaszon dolgoztak a lelkes ifjú petkalózok. Aztán egy vízmentes, de még véletlenül sem unalmas nap következett a PET Kupa Folyómentő Központjában, ahol 3 helyszínen várták őket a PET Kupa önkéntesei és partnerei. Többek között betekintést nyerhettek az egyesület szerteágazó tevékenységeibe, megismerhették a FLEX-et, azaz a Lebegő Kiállítást és készíthettek folyami műanyagból kisebb használati tárgyakat. A következő állomáson a dunaföldvári Aztakeservit Értékőr Egyesület rutinos petkalózainak segítségével trash art szobrokat készítettek, majd ellátogattak a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei központjába, ahol a Tisza-tó történetét ismerhették meg. Az eseménydús nap után szinte pihenésnek számított az utolsó vizes nap, amikor is Tiszabábolnáról beeveztek Tiszafüredre, közben meg-megállva hulladék után kutatva.

A 11 csapat által 3 nap alatt gyűjtött mennyiség meghaladta a 2,4 tonnát, ami elismerésre méltó teljesítmény!

A fiatalok nemcsak a folyótisztítás csínját-bínját sajátították el a II. Ifjúsági PET Kupa alatt, de a hulladék egyéb útjait is megismerhették az újrahasználattól kezdve (pl. trash art szobrok) az újrahasznosításon át (FLEX – MÜMÜ) egészen a hulladéklerakásig (NHSZ Tisza Nonprofit Kft. – Regionális Hulladékkezelő Központ). Sőt, dr. Szabó Istvánnak, a MATE Környezettoxikológia Tanszék vezetőjének előadásán a mikroműanyagok világába is betekintést nyerhettek. Mindemellett a szervezők fontosnak tartják, hogy a PET Kupa versenyek során a résztvevők megismerjék az adott régió jellegzetességeit, élővilágát, ezért a gyerekek ellátogattak a Tiszafüreden található Kérész Öko- és Turisztikai Központba is.