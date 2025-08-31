augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fiatal horgász

3 órája

Gyerekek fogták ki a majd' 30 kilós halat a hevesi Alaszkán

Címkék#tőponty#Alaszka Carp Lake#Krapek#horgász

Van, amikor egy horgászat nem csupán a kapásról szól. Egy különleges pillanat szemtanúi lehettek azok, akik az Alaszka Carp Lake partján jártak: egy ifjú horgász és egy kapitális tőponty találkozása mindenkit meglepett.

Csorba Kitti

Igazi horgászlegendává vált Paulenka Máté, a 12 éves fiú, aki az Alaszka Carp Lake 4-es faházánál olyan fogással örvendeztette meg a tavat és a közösséget, amelyet sokan egész életükben nem tapasztalnak meg. A 27,70 kilogrammos tőponty – egy gyönyörű, aranyszínű tükrös – nemcsak Máté, hanem az Alaszka Baits történetének is kiemelkedő pillanata lett.

ponty, Alaszka
Hatalmas pontyot fogtak ki a gyerekek Alaszkán
Forrás:  Beküldött fotó 

Gyerekek fogták ki a 27 kilós pontyot az Alaszka Carp Lake-en

A siker kulcsa a különleges NEPTUNE 20 mm-es bojli volt, amelynek illata és állaga ellenállhatatlannak bizonyult a tó egyik legnagyobb lakója számára. A hal kifogása azonban nem csak a megfelelő csalin múlott: Máté és társai óriási türelemmel, kitartással és odafigyeléssel horgásztak, példát mutatva sok felnőtt pecásnak is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az élmény emlékezetességét tovább fokozta, hogy a halat Máté maga nevezhette el – így született meg "Krapek", az immár névvel rendelkező kapitális ponty. Ez az apró gesztus még személyesebbé tette a különleges napot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu