Gyerekek fogták ki a majd' 30 kilós halat a hevesi Alaszkán

Igazi horgászlegendává vált Paulenka Máté, a 12 éves fiú, aki az Alaszka Carp Lake 4-es faházánál olyan fogással örvendeztette meg a tavat és a közösséget, amelyet sokan egész életükben nem tapasztalnak meg. A 27,70 kilogrammos tőponty – egy gyönyörű, aranyszínű tükrös – nemcsak Máté, hanem az Alaszka Baits történetének is kiemelkedő pillanata lett.

Hatalmas pontyot fogtak ki a gyerekek Alaszkán

Forrás: Beküldött fotó

A siker kulcsa a különleges NEPTUNE 20 mm-es bojli volt, amelynek illata és állaga ellenállhatatlannak bizonyult a tó egyik legnagyobb lakója számára. A hal kifogása azonban nem csak a megfelelő csalin múlott: Máté és társai óriási türelemmel, kitartással és odafigyeléssel horgásztak, példát mutatva sok felnőtt pecásnak is.

