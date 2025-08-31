3 órája
Gyerekek fogták ki a majd' 30 kilós halat a hevesi Alaszkán
Van, amikor egy horgászat nem csupán a kapásról szól. Egy különleges pillanat szemtanúi lehettek azok, akik az Alaszka Carp Lake partján jártak: egy ifjú horgász és egy kapitális tőponty találkozása mindenkit meglepett.
Igazi horgászlegendává vált Paulenka Máté, a 12 éves fiú, aki az Alaszka Carp Lake 4-es faházánál olyan fogással örvendeztette meg a tavat és a közösséget, amelyet sokan egész életükben nem tapasztalnak meg. A 27,70 kilogrammos tőponty – egy gyönyörű, aranyszínű tükrös – nemcsak Máté, hanem az Alaszka Baits történetének is kiemelkedő pillanata lett.
Gyerekek fogták ki a 27 kilós pontyot az Alaszka Carp Lake-en
A siker kulcsa a különleges NEPTUNE 20 mm-es bojli volt, amelynek illata és állaga ellenállhatatlannak bizonyult a tó egyik legnagyobb lakója számára. A hal kifogása azonban nem csak a megfelelő csalin múlott: Máté és társai óriási türelemmel, kitartással és odafigyeléssel horgásztak, példát mutatva sok felnőtt pecásnak is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Pontyparadicsom és harcsakirályság: a Tisza-tó lett a ragadozók új fellegvára
Az élmény emlékezetességét tovább fokozta, hogy a halat Máté maga nevezhette el – így született meg "Krapek", az immár névvel rendelkező kapitális ponty. Ez az apró gesztus még személyesebbé tette a különleges napot.
Döbbenetes éjszaka a Tisza-tavon – három horgász küzdött az életéért!
Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó
Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel