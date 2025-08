Még nincs minden veszve, most indul a pótfelvételi - itt vannak a részletek

A 2025-ös felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében azok is esélyt kapnak a továbbtanulásra, akik korábban nem nyertek felvételt vagy nem is jelentkeztek a rendes felvételi időszakban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez tartozó gyöngyösi Károly Róbert Campuson is számos népszerű alapszak és felsőoktatási szakképzés elérhető – akár állami ösztöndíjas formában is. A jelentkezési határidő 2025. augusztus 7-e, így érdemes mihamarabb áttekinteni a lehetőségeket.

Ha nem sikerült a felvételi, akkor sincs minden veszve: indul a pótfelvételi

A pótfelvételi eljárás feltételei:

2025. augusztus 7-én éjfélig lehet beadni a jelentkezést kizárólag az e-felvételiben Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítás után. Szintén eddig kell elzárni, azaz hitelesíteni a jelentkezést.

Azok jelentkezhetnek, akik az általános eljárásban egyetlen egyetemre se jutottak be, vagy be sem adtak jelentkezést.

Csak egyetlen intézmény egyetlen képzését lehet megjelölni (ugyanannak a képzésnek mindkét finanszírozási formája egy helynek számít)

A jelentkezéssel egy időben kell feltölteni minden a jelentkezéshez és a pontszámításhoz szükséges, valamint az intézmények által kért dokumentumot

Az alkalmassági, gyakorlati, vagy a mesterképzésben felvételi vizsgák időpontját a meghirdetésekben közlik, mivel rövid az idő nem érkezik külön behívó levél.

A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki.

Egerben a következő szakokra lehet jelentkezni:

A felvi.hu listája alapján Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a következő szakokra lehet jelentkezni:

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar:

Alapképzés:

anglisztika

képi ábrázolás

kommunikáció- és médiatudomány

magyar

mozgóképkultúra és médiaismeret

tervezőgrafika

történelem

zenekultúra

Osztatlan képzés:

festőművész

grafikusművész

Angol nyelv és kultúra tanári mellett:

biológiatanár

etikatanár

fizikatanár

földrajztanár

informatikatanár

könyvtárostanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

matematikatanár

német nyelv és kultúra tanár

testnevelőtanár

történelemtanár

vizuális kultúra tanár

Ének-zene szakos tanár és

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

történelemtanár

Etikatanár és

történelemtanár

Magyar nyelv és irodalomtanár és

mozgóképkultúra és médiaismeret

német nyelv és kultúra

történelemtanár

vizuális kultúra tanár

Matematika tanár és

német nyelv és kultúra tanára

Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár és

történelemtanár

vizuális kultúra tanár

Német nyelv és kultúra tanára és

történelemtanár

vizuális kultúra tanár

Felsőoktatási szakképzés

televíziós műsorkészítő

Hitéleti képzések

kántor

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Alapképzés

emberi erőforrások

gazdálkodási és menedzsment

kereskedelem és marketing

pénzügy és számvitel

szociálpedagógia

turizmus-vendéglátás

Felsőoktatási szakképzés

gazdálkodási és menedzsment

kereskedelem és marketing (logisztika)

kereskedelem és marketing (marketingkommunikáció)

turizmus-vendéglátás (turizmus)

Informatikai kar

Alapképzés

gazdaságinformatikus

informatikus könyvtáros

matematika

műszaki menedzser

programtervező informatikus

Osztatlan képzés