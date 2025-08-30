augusztus 30., szombat

Pótlóbuszok viszik az utasokat az egyik hatvani vonalon

Címkék#MÁV#hatvani vonal#busz#hiba

Járműhibával indult a szombat a Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonalon. A MÁV pótlóbuszokkal enyhíti a helyzetet.

Heol.hu

Több reggeli vonat helyett pótlóbuszokat vet be a MÁV járműhiba miatt. Mint írták, a Hatvanból 6:14-kor Somoskőújfaluba és Somoskőújfaluból 8:14-kor Hatvanba induló vonat (5812, 5847) helyett pótlóbusz közlekedik a teljes útvonalon.

Forrás: MÁV-csoport

busz megállási helyei:

  • Somoskőújfalu vasútállomás
  • Salgótarján – Salgótarján, Postai aluljáró (Volán-megálló)
  • Salgótarján külső vasútállomás
  • Zagyvapálfalva – Salgótarján (Zagyvapálfalva), vasútállomás bejárati út (Volán-megálló)
  • Kisterenye-Bányatelep – Bátonyterenye (Kisterenye), Bányatelep (Volán-megálló)
  • Kisterenye vasútállomás
  • Nagybátony vasútállomás
  • Mátraverebély – Mátraverebély, iskola (Volán-megálló)
  • Tar vasútállomás
  • Mátraszőlős-Hasznos – Mátraszőlős-Hasznos, vasúti megállóhely (Volán-megálló)
  • Pásztó vasútállomás
  • Szurdokpüspöki – Szurdokpüspöki, Szabadság út 5. (Volán-megálló)
  • Jobbágyi – Jobbágyi, galgagutai elágazás (Volán-megálló)
  • Apc-Zagyvaszántó vasútállomás
  • Selyp vasútállomás
  • Lőrinci – (vasútállomás bejárati út)
  • Hatvan vasútállomás

A Somoskőújfaluból 4:16-kor Hatvanba elindult vonat (5829) helyett is pótlóbusz közlekedett szombat hajnalban.

 

