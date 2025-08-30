Pótlóbuszok viszik az utasokat az egyik hatvani vonalon

Több reggeli vonat helyett pótlóbuszokat vet be a MÁV járműhiba miatt. Mint írták, a Hatvanból 6:14-kor Somoskőújfaluba és Somoskőújfaluból 8:14-kor Hatvanba induló vonat (5812, 5847) helyett pótlóbusz közlekedik a teljes útvonalon.

Több vonat helyett pótlóbusz jár a hatvani vonalon

Forrás: MÁV-csoport

A busz megállási helyei:

Somoskőújfalu vasútállomás

Salgótarján – Salgótarján, Postai aluljáró (Volán-megálló)

Salgótarján külső vasútállomás

Zagyvapálfalva – Salgótarján (Zagyvapálfalva), vasútállomás bejárati út (Volán-megálló)

Kisterenye-Bányatelep – Bátonyterenye (Kisterenye), Bányatelep (Volán-megálló)

Kisterenye vasútállomás

Nagybátony vasútállomás

Mátraverebély – Mátraverebély, iskola (Volán-megálló)

Tar vasútállomás

Mátraszőlős-Hasznos – Mátraszőlős-Hasznos, vasúti megállóhely (Volán-megálló)

Pásztó vasútállomás

Szurdokpüspöki – Szurdokpüspöki, Szabadság út 5. (Volán-megálló)

Jobbágyi – Jobbágyi, galgagutai elágazás (Volán-megálló)

Apc-Zagyvaszántó vasútállomás

Selyp vasútállomás

Lőrinci – (vasútállomás bejárati út)

Hatvan vasútállomás

A Somoskőújfaluból 4:16-kor Hatvanba elindult vonat (5829) helyett is pótlóbusz közlekedett szombat hajnalban.