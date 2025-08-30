Hiba
Pótlóbuszok viszik az utasokat az egyik hatvani vonalon
Járműhibával indult a szombat a Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonalon. A MÁV pótlóbuszokkal enyhíti a helyzetet.
Több reggeli vonat helyett pótlóbuszokat vet be a MÁV járműhiba miatt. Mint írták, a Hatvanból 6:14-kor Somoskőújfaluba és Somoskőújfaluból 8:14-kor Hatvanba induló vonat (5812, 5847) helyett pótlóbusz közlekedik a teljes útvonalon.
A busz megállási helyei:
- Somoskőújfalu vasútállomás
- Salgótarján – Salgótarján, Postai aluljáró (Volán-megálló)
- Salgótarján külső vasútállomás
- Zagyvapálfalva – Salgótarján (Zagyvapálfalva), vasútállomás bejárati út (Volán-megálló)
- Kisterenye-Bányatelep – Bátonyterenye (Kisterenye), Bányatelep (Volán-megálló)
- Kisterenye vasútállomás
- Nagybátony vasútállomás
- Mátraverebély – Mátraverebély, iskola (Volán-megálló)
- Tar vasútállomás
- Mátraszőlős-Hasznos – Mátraszőlős-Hasznos, vasúti megállóhely (Volán-megálló)
- Pásztó vasútállomás
- Szurdokpüspöki – Szurdokpüspöki, Szabadság út 5. (Volán-megálló)
- Jobbágyi – Jobbágyi, galgagutai elágazás (Volán-megálló)
- Apc-Zagyvaszántó vasútállomás
- Selyp vasútállomás
- Lőrinci – (vasútállomás bejárati út)
- Hatvan vasútállomás
A Somoskőújfaluból 4:16-kor Hatvanba elindult vonat (5829) helyett is pótlóbusz közlekedett szombat hajnalban.
