A MÁV ismét ledobta a pótlóbusz bombát, változik az Agria és Mátra InterRégiók közlekedése

Az Agria és Mátra InterRégiók reggel 8 órától - a késések csökkentése érdekében - esetenként csak Gödöllő és Eger/Gyöngyös között járnak. Kőbánya felső és Gödöllő között az S80-as vonatokkal lehet utazni. Pótlóbuszok közlekednek Gödöllő és a Puskás Ferenc Stadion között az érkező InterRégiókhoz csatlakozva, illetve a másik irányban Kőbánya felsőről Gödöllőre folyamatosan indulnak – számolt be a MÁV a kialakult helyzetről.

Pótlóbuszokat is bevet a MÁV a késések csökkentésére. A fotó illusztráció.

Forrás: Boon.hu



A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!



– Budapest és Gödöllő között a H8-as hévvel is lehet utazni, valamint a Budapest, Stadion autóbusz-állomás és Gödöllő közötti Volán járatokon a vasúti jegyek érvényesek – tájékoztattak.

Rövidebb útvonalon közlekedő vonatok:

Budapest felé

Az Egerből 6:00-kor Kőbánya felsőre elindult Agria InterRégió (559) csak Gödöllőig közlekedett.

A Gödöllőről 8:16-kor Kőbánya felsőre induló S80-as vonat (3137) csak Isaszegtől közlekedik.

Gödöllő, Eger/Gyöngyös felé