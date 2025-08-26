augusztus 26., kedd

Izsó névnap

A MÁV ismét ledobta a pótlóbusz bombát, változik az Agria és Mátra InterRégiók közlekedése

Átmeneti forgalmi változásokkal kell számolni az egri és gyöngyösi vonalakon: az InterRégiók egy része Gödöllőig jár, ahonnan pótlóbuszok és más közlekedési lehetőségek biztosítják a továbbjutást Budapestre.

Az Agria és Mátra InterRégiók reggel 8 órától - a késések csökkentése érdekében - esetenként csak Gödöllő és Eger/Gyöngyös között járnak. Kőbánya felső és Gödöllő között az S80-as vonatokkal lehet utazni. Pótlóbuszok közlekednek Gödöllő és a Puskás Ferenc Stadion között az érkező InterRégiókhoz csatlakozva, illetve a másik irányban Kőbánya felsőről Gödöllőre folyamatosan indulnak – számolt be a MÁV a kialakult helyzetről.

– Budapest és Gödöllő között a H8-as hévvel is lehet utazni, valamint a Budapest, Stadion autóbusz-állomás és Gödöllő közötti Volán járatokon a vasúti jegyek érvényesek – tájékoztattak.

Rövidebb útvonalon közlekedő vonatok:

Budapest felé

  • Az Egerből 6:00-kor Kőbánya felsőre elindult Agria InterRégió (559) csak Gödöllőig közlekedett.
  • A Gödöllőről 8:16-kor Kőbánya felsőre induló S80-as vonat (3137) csak Isaszegtől közlekedik.

Gödöllő, Eger/Gyöngyös felé

  •  A Kőbánya felsőről 8:32-kor Gyöngyösre induló Mátra InterRégió (3032) csak Gödöllőtől közlekedik.
  • A Kőbánya felsőről 6:02-kor Egerbe elindult Agria InterRégió (550) csak Füzesabonyig közlekedik, utasai pótlóbusszal utazhatnak Egerig.
  • A Kőbánya felsőről 7:10-kor Gödöllőre induló S80-as vonat (3160) késése miatt csak Isaszegig közlekedik.

 

