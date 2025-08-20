Helytörténészi munkáért járt idén Pro Urbe-díj Bélapátfalván

Az augusztus 19-i Tóparti Esten emlékeztek meg az államalapítás ünnepéről Bélapátfalván és adták át az idei Pro Urbe-díjat. Ferencz Péter polgármester ünnepi köszöntőjében Szent István állam- és egyházszervező intézkedéseire és intelmeire hívta föl a figyelmet, amely a vendégek befogadásáról szól. Kifejtette, megszívlelendő tanácsa a régi kornak. Összetartani a magyarságot, ugyanakkor beengedni az idegeneket, hogy hasznot hozzanak. Átvenni a jót, tanulni körülöttünk élőktől, és jó viszonyt ápolni az ide érkezőkkel.

Bársony Béla kapta idén a Pro Urbe-díjat Bélapátfalván az augusztus 20-iünnep alkalmából

Helytörténész a Pro Urbe-díjas 2025-ben

Átadták a város idei Pro Urbe-díját, amelyet Bársony Béla helytörténész vehetett át. Bársony Béla 1946-ban született Bélapátfalván, gépészmérnök lett, előbb a visontai bányánál dolgozott, majd 1973-ban hazatért szülőfalujába, ahol a Cement és Mészművek Bélapátfalvai gyáránál vállalt munkát a termelésben, majd az új cementgyár építésénél. 2003-as nyugdíjazásáig dolgozott az üzemben, általában osztályvezetői beosztásokban.

Régóta kutatja Bélapátfalva helytörténetét, legaktívabban az utóbbi 25 évben, foglalkozott a helyi ipar történetével – hiszen több száz évre nyúlik vissza a város ipari múltja -, az apátsággal, egyházi eseményekkel és emlékekkel, tagja a helyi értéktár bizottságnak. Civil szervezetekben is tevékenykedett, így a Szilikátipari Tudományos Egyesületnek, a Bélapátfalvi Városvédő Egyesületnek, tagja volt a Vidróczky Fotókörnek. Lapunkban is többször publikált, és két helytörténeti kiadványa is megjelent, valamint ismeretterjesztő előadásokat tartott, kutatási eredményeit könyvtáraknak, oktatási intézményeknek is eljuttatta.

Bársony Béla megköszönte a fölterjesztőknek, a civileknek, a város lakóinak, a kutatások támogatóinak és a képviselő-testületnek is az elismerést, nem utolsósorban pedig családjának és feleségének, aki nagyon sokat segített a kutatások közreadásában is. Hozzátette, szeretné még folytatni a munkát a város múltjának megismertetését.