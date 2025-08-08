Profi géppel bővült Egerben a kardiológiai osztály

Az egri Markhot Ferenc Kórház kardiológiai osztálya két új, professzionális EKG készülékkel gyarapodott – írja az intézmény közösségi oldalán. A BTL CardioPoint minden szív- és érrendszeri vizsgálatot egyetlen rendszerben, szoftveres megoldásban kezel, ezáltal elérhetővé téve a vizsgálati eredményeket a kórház bármely pontjáról.

A kórházban évek óta épülő digitális EKG adatbázist a jelenleg beszerzett készülékek fontos új funkciókkal bővíthetik, így amellett, hogy évekre visszamenőleg megtekinthetők a regisztrátumok, a kórházak közötti közvetlen leletmegosztás és a közös adatbázis fejlesztés is lehetővé válhat.

Az aktuális szoftverfrissítés könnyebben elérhetővé teszi a háziorvos kollégák számára a közvetlen EKG- és Holter EKG-monitorozás leletmegosztását is.

– A gyors, nagy kapacitású, mesterséges intelligenciával támogatott készülékek gördülékenyebbé teszik az ápolók munkáját is. Kardiológiai szakrendelésünk eszközparkja a már meglévő három egység mellé további három, kiváló jelminőséget produkáló BTL Holter készülékkel bővült, lehetővé téve pácienseink számára a gyorsabb kivizsgálást – írják.