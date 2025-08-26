Bringaparadicsom - két szomszédos hevesi községben épül pumpapálya

Új pumpapálya épül Markazon és Visontán is, tájékoztatták a napokban a portálunkat a községek polgármesterei.

A pumpapálya a bringások igazi paradicsoma

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Holló László markazi községvezető arról a jó hírről számolt be, hogy náluk már el is készült a pálya.

– Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Pumpapálya építése Markazon elnevezésű projektre, amelynek révén medium méretű bringapark készült el a napokban. A Szent István parkban épült pálya 260 négyzetméter alapterületű, és 130 folyóméter hosszú. Kiváló lehetőséget nyújt majd a kerékpározást kedvelőknek a kezdőktől a profikig, és remek közösségi térként is szolgál majd minden korosztály számára – részletezte Holló László.

A pumpapálya a kezdő bringásoktól a profikig remek lehetőség

Szarvas László, Visonta polgármestere hétfőn azt közölte portálunkkal, hogy náluk szeptember 2-án fejeződik be a munka. A kivitelező az utolsó simítások után még 2-3 nap türelmi időt javasolt a használatba vétel előtt, tette hozzá.

Holló László azt is elmondta, hogy a két pályát a két település közelsége miatt egy napon tervezik átadni – délelőtt, illetve délután –, hogy a meghívott vendégek mindkét ceremónián részt vehessenek. Az átadók a visontai munkálatok állásának ismeretében szeptember derekán várhatók.