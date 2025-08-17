augusztus 17., vasárnap

Hétvége

2 órája

Túrázók rémálma, tűzesetek és viharos időjárás borzolta a kedélyeket - mutatjuk a hétvége legérdekesebb híreit

Vége a hétvégének, mutatjuk mi történt a két nap alatt. A Quimby szombat éke volt, mindenki együtt mozgott a dallamokra.

Több baleset és tűzeset is történt és egy vihar is lecsapott megyénkre. Szombat este a Quimby lépett színpadra, vasárnap pedig egy futó lépte utolsóit egy terepfutó versenyen. Szomorú és boldog esetek halmaza volt az elmúlt két nap.

A vihar és a Quimby is odavert a hétvégének
Forrás: Csorba Kitti / Heol.hu

Szombat

Árokba csapódott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 3-as főút 86-os kilométerénél pénteken éjjel. Ketten utaztak az autóban, ki tudtak szállni, mentő érkezett hozzájuk.

Egy autós úgy döntött, hogy a szabályok nem vonatkoznak rá: közvetlenül a Spar bejáratába parkolt, akadályozva a gyalogosokat és a bevásárlókat.

Szombat délben riasztották a tűzoltókat a Kozmáry-kilátó közelébe. Egy túrázó jutott bajba.

Füst és láng csapott fel egy hevesi gyümölcsös mellett. A tűz egy épületet is érintett.

Harmincéves Magyarország első amerikai autós klubja, az American Car Club Hungary (ACCH), és ezt háromnapos jubileumi találkozóval ünnepelték Felsőtárkányban.

Szombaton délután tűz keletkezett Átány közelében. A tűz mintegy húsz hektárnyi területet érintett.

Nagyrédén viharosra fordult az időjárás szombat este. Egy fa is kidőlt a településen.

Vasárnap

Tűz keletkezett egy családi ház alagsorában, Nagykökényesen kora reggel.

Eltűnt Spitzmüller Zsolt, Zsoli, egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó. A Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma, majd Cserépfalu határában találták meg holtan.

Felborult egy személyautó a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, a nagyrédei elágazónál. A helyszínre mentő is érkezett.

Szombat este ismét megtelt a szilvásváradi Lipicai Lovasközpont arénája, ahol a Nemzetközi Lipicai Lovasgála várta a nézőket.

Szombat este Egerben az Agria Park színpadán a Quimby varázsolt.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
