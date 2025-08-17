Túrázók rémálma, tűzesetek és viharos időjárás borzolta a kedélyeket - mutatjuk a hétvége legérdekesebb híreit

Több baleset és tűzeset is történt és egy vihar is lecsapott megyénkre. Szombat este a Quimby lépett színpadra, vasárnap pedig egy futó lépte utolsóit egy terepfutó versenyen. Szomorú és boldog esetek halmaza volt az elmúlt két nap.

A vihar és a Quimby is odavert a hétvégén

Forrás: Csorba Kitti / Heol.hu

Szombat

Árokba csapódott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 3-as főút 86-os kilométerénél pénteken éjjel. Ketten utaztak az autóban, ki tudtak szállni, mentő érkezett hozzájuk.