2 órája
Túrázók rémálma, tűzesetek és viharos időjárás borzolta a kedélyeket - mutatjuk a hétvége legérdekesebb híreit
Vége a hétvégének, mutatjuk mi történt a két nap alatt. A Quimby szombat éke volt, mindenki együtt mozgott a dallamokra.
Több baleset és tűzeset is történt és egy vihar is lecsapott megyénkre. Szombat este a Quimby lépett színpadra, vasárnap pedig egy futó lépte utolsóit egy terepfutó versenyen. Szomorú és boldog esetek halmaza volt az elmúlt két nap.
Szombat
Árokba csapódott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 3-as főút 86-os kilométerénél pénteken éjjel. Ketten utaztak az autóban, ki tudtak szállni, mentő érkezett hozzájuk.
Árokba csapódott egy autó a 3-as főúton, mentő is érkezett a helyszínre
Egy autós úgy döntött, hogy a szabályok nem vonatkoznak rá: közvetlenül a Spar bejáratába parkolt, akadályozva a gyalogosokat és a bevásárlókat.
Szombat délben riasztották a tűzoltókat a Kozmáry-kilátó közelébe. Egy túrázó jutott bajba.
Minden túrázó rémálma vált valóra a Mátrában, azonnal az erdőbe vonultak a tűzoltók - frissíve
Füst és láng csapott fel egy hevesi gyümölcsös mellett. A tűz egy épületet is érintett.
Harmincéves Magyarország első amerikai autós klubja, az American Car Club Hungary (ACCH), és ezt háromnapos jubileumi találkozóval ünnepelték Felsőtárkányban.
Amerikai autók és jubileumi hangulat Felsőtárkányban, elstartolt az ACCH 54. Big Meet + fotók és videó
Szombaton délután tűz keletkezett Átány közelében. A tűz mintegy húsz hektárnyi területet érintett.
Nagyrédén viharosra fordult az időjárás szombat este. Egy fa is kidőlt a településen.
Leszakadt az ég Hevesben: volt, ahol tombolt a vihar, fát döntött az útra + videó
Vasárnap
Tűz keletkezett egy családi ház alagsorában, Nagykökényesen kora reggel.
Eltűnt Spitzmüller Zsolt, Zsoli, egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó. A Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma, majd Cserépfalu határában találták meg holtan.
Eltűnt a terepfutó a verseny utolsó kilométerein – mindenki őt keresi
Felborult egy személyautó a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, a nagyrédei elágazónál. A helyszínre mentő is érkezett.
Szombat este ismét megtelt a szilvásváradi Lipicai Lovasközpont arénája, ahol a Nemzetközi Lipicai Lovasgála várta a nézőket.
Patadobogás és fények Szilvásváradon – közel 200 ló kápráztatta el a közönséget +fotók
Szombat este Egerben az Agria Park színpadán a Quimby varázsolt.