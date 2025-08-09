augusztus 9., szombat

Régi adósságot törleszt a Pásztorvölgynek Eger önkormányzata + fotók

Gaz és hordalék veri fel az árkok egy részét Egerben. Most a Pásztorvölgyben tesznek rendbe egy vízelvezetőt.

Heol.hu

- Régi adósságot rendezünk azzal, hogy hamarosan elkezdődik a Pásztorvölgy utcából nyíló, hosszú évek óta elhanyagolt árok karbantartása - közölte Vágner Ákos, Eger polgármestere a Facebook oldalán. A poszt szerint a polgármester a helyszínen járt és megtekintette a vízelvezető állapotát.

A vízelvezető árok elhanyagolt, rendbe teszi most az önkormányzat Fotó: Vágner Ákos Facebook

- A vállalkozói szerződést már megkötötte az önkormányzat, a munkálatok várhatóan két héten belül elkezdődnek, s reményeink szerint augusztus végére be is fejeződnek. Lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy Eger tiszta, ápolt, és élhető legyen. Hiszünk abban, hogy ez jogos elvárása az egri polgároknak, ezért lépésről lépésre haladunk előre. Jól tudjuk, bőven van még teendőnk. Köszönjük az egriek türelmét! - fűzte hozzá.

 

 

