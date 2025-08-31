1 órája
Emlékek és különlegességek minden sarkon – így telt meg az Agria Park Díszkertje árusokkal + galéria
Minden hónapban felelevenedik a múlt Egerben, megtelnek az utcák régi kincsekkel. Vasárnap ismét régiségvásárunk jártunk, ahol együtt utaztunk vissza a múltba az árusokkal.
A Régiségvásár Egerben mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált. Egyedülálló hangulatát nemcsak a gyönyörű helyszín biztosítja, hanem az ország szinte minden részéről érkező, több mint száz árus is, akik igazi kincsekkel várják a látogatókat. A vásár teljes élményét tovább fokozza a helyszínen található büfék és éttermek, az ingyenes parkolási lehetőségek, valamint a lenyűgöző panoráma a barokk belvárosra.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ismét százakat vonzott a régiségvásár
Vasárnap megtelt az Agria Park Díszkertje, ahol árusok sokasága kínálta portékáit a látogatóknak. Sétálva a sorok között hamar kiderült, hogy itt tényleg minden árus valódi régiséget kínál: a hely nem a felesleges holmik gyors „eladásáról” szól, hanem az értékes, régi tárgyak iránti szeretetről és tiszteletről. Minden sarkon különleges kincsekre bukkanhatott, aki kíváncsi szemmel járta végig a vásárt.
Régiségvásár az Agria ParkbanFotók: Huszár Márk/Heol.hu
A régiségvásár nem csak a múlt tárgyait, egykor volt ismerőseinket is Egerbe hozza
Az M3-ason üldözték a bűnözőket, akik kipakolták a nagyfügedi nő otthonát + videó
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó