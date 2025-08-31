augusztus 31., vasárnap

Emlékek és különlegességek minden sarkon – így telt meg az Agria Park Díszkertje árusokkal + galéria

Címkék#árus#régiségvásár#Agria Park

Minden hónapban felelevenedik a múlt Egerben, megtelnek az utcák régi kincsekkel. Vasárnap ismét régiségvásárunk jártunk, ahol együtt utaztunk vissza a múltba az árusokkal.

Heol.hu

A Régiségvásár Egerben mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált. Egyedülálló hangulatát nemcsak a gyönyörű helyszín biztosítja, hanem az ország szinte minden részéről érkező, több mint száz árus is, akik igazi kincsekkel várják a látogatókat. A vásár teljes élményét tovább fokozza a helyszínen található büfék és éttermek, az ingyenes parkolási lehetőségek, valamint a lenyűgöző panoráma a barokk belvárosra. 

régiségvásár Egerben
Ismét százakat vonzott a régiségvásár 
Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ismét százakat vonzott a régiségvásár

Vasárnap megtelt az Agria Park Díszkertje, ahol árusok sokasága kínálta portékáit a látogatóknak. Sétálva a sorok között hamar kiderült, hogy itt tényleg minden árus valódi régiséget kínál: a hely nem a felesleges holmik gyors „eladásáról” szól, hanem az értékes, régi tárgyak iránti szeretetről és tiszteletről. Minden sarkon különleges kincsekre bukkanhatott, aki kíváncsi szemmel járta végig a vásárt.

Régiségvásár az Agria Parkban

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

 

 

