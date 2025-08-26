Ennyi volt, betelt a pohár, rendészetet állíthatnak fel a hevesi településen

Határozott trend Heves vármegyében is rendészet elnevezéssel pozicionálni a közterület-felügyeleteket, illetve újonnan létrehozni azokat, fejtette ki a napokban portálunknak Ferenczy Dániel településbiztonsági szakértő, a Magyar Rendészettudományi Társaság Településbiztonsági Tagozat elnökségi tagja, a Gyöngyösi Városrendészet igazgatója. Mint mondta, a rendészetek létrehozására nagy igény lenne mindenhol, de egységes központi iránymutatás híján nehézkes az indulás. Ez ügyben tárgyalt a közelmúltban Földi Csabával, Karácsond polgármesterével is, tette hozzá.

Rendészet létrehozását Karácsondon is tervezik - illegális autóbontás miatt intézkedett februárban a rendőrség

Forrás: Karácsond Község Hivatalos Oldala / Facebook

Földi Csaba szerint a vármegye jó néhány településén nem mondható megnyugtatónak a közbiztonság helyzete.

– Sajnos, Karácsond is ebbe a körbe tartozik. Rendszeresen érkeznek jelzések az önkormányzat felé nyugtalanító jelenségekről és eseményekről. Elsősorban a rendvédelmi szervek feladata a közbiztonság garantálása, de – elsősorban a létszámhiány miatt – nem tudnak megnyugtató állapotokat fenntartani településünkön sem. Az egyik kiemelt vállalásom a közbiztonság javítása Karácsondon. Ehhez átgondolt és hatékony, működőképes megoldások szükségesek. Első lépésként munkába állt egy közterület-felügyelő a településen. Második lépésként – szintén a megfelelő előkészítés után – igény mutatkozik a mezőőri szolgálat létrehozására is. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések már elkezdődtek – sorolta a polgármester.