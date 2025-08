Lopott kocsikat, körözött személyeket is kiszűri majd a rendszámfelismerő kamerarendszer a járásokban + fotók

Poroszló polgármestere, Juhász Sándor elmondta, hogy a Tisza-tó partján fekvő településen is kiépül majd a hálózat. Mint fogalmazott, számukra is fontos a közlekedésbiztonság és a közbiztonság fokozása, hiszen Poroszlóra a közúton és vasúton is sokan érkeznek. Nem csak a turisztikai szezonban, de azon kívül is igen nagy a cél- és átmenő forgalom. Az intelligens kamerarendszertől azt várják, hogy a helyiek és a turisták biztonságérzetét is növeli majd, s az esetleges szabálysértések felderítésében is nagy szerepe lesz.

Poroszló is részt vesz a programban, nagy a forgalom a faluban Fotó: Gál Gábor/heol.hu

Nagytálya polgármestere, Orosz József elmondta, hogy Nagytálya közbiztonsága megyei szinten biztos, de talán országosan is kiemelkedőnek mondható.