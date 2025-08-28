augusztus 28., csütörtök

20 perce

Jön a Republic, de ez még semmi! Olyan nyárzáró hétvégét rittyent a vármegye, hogy téged is felráz

Címkék#kézműves programok#programajánló#hétvége

Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. Zenés parádé és piknik is lesz, ráadásul a megyénkbe toppan a Republic zenekar is.

Heol.hu

Ezen a hétvégén is rengeteg érdekes program vár Hevesben, többek közt érkezik az egyik településre a Republic zenekar is turnéjuk alkalmából. A koncertjük mellett több izgalmas esemény is vár.

A Republic zenekar csap bulit a hétvégén a vármegyében
A Republic csap bulit a hétvégén a vármegyében
Forrás: Káptalan Kert / Facebook

Hétvégi programok Heves vármegyében

Augusztus 29., péntek

Eger

  • Megtartják a XXVII. Zenés Parádét: 9 csoport 140 tanítványának látványos showműsora, majd világító botos bemutatója a Márai Központban este 18 órától. Az előadáson közreműködnek a Szihalmi Fúvósok.

Füzesabony

Poroszló

Augusztus 30., szombat

Egerszólát

  • Immár ötödjére rendezik meg a Szóláti Pikniket. Az eseményt a falu felett, dűlők ölelésében, a Préda-hegyen tartják meg. A Piknik látogatása ingyenes, de fontos feltételhez kötött: jól kell érezni magadat!
Ötödjére rendezik meg a Szóláti Pikniket
Forrás: Szóláti Piknik / Facebook

Apc

  • Az AFE Apci Faluszépítő Egyesület és az Apci Községi Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerül a II. Apci Középkori Forgatag. A programok között szerepel lovagi torna, apród tábor, korhű játékok és jelmezek, jósda, kisállat simogató, boszorkánypavilon, kovácsműhely, kézművesek utcája, Historikus zenekar, íjászati bemutató. Mindenkit szeretettel várunk 11-19 óra között, az apci lőtéren.
II. Apci Középkori Forgatag
Forrás: programturizmus.hu

Republic koncert a vármegyében

Atkár

  • Érkezik az EMeRTon-díjas magyar rockegyüttes, a Republic. A koncert este 20:30-kor kezdődik.

Poroszló

  • Gazda- és Falunap lesz Poroszlón a Rendezvénytéren traktoros felvonulással, színpadi programokkal, ahol a környékbeli művészeti csoportok bemutatóit nézhetik meg az érdeklődők.
Gazda- és Falunap Poroszlón
Forrás: programturizmus.hu

Augusztus 31., vasárnap

Eger

  • Az egri régiségvásár mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált, amely minden hónap harmadik vasárnapján a Bazilika mögött, az ötödik vasárnapon pedig az Agria Park Bevásárlóközpont díszkertjében várja az érdeklődőket reggel 6 órától délután 3-ig. 

Több napos programok

Hatvan

  • Pénteken indul a Jam Garden Hatvan, ahol három napig különböző koncertek várják az érdeklődőket a hatvani rendezvényházban. Pénteken Ágabága akusztik és ROCKJAM, szombaton WarrenBeats Summer Closer Party, vasárnap pedig egy program várja a bulizni vágyókat.

 

