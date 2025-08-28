Jön a Republic, de ez még semmi! Olyan nyárzáró hétvégét rittyent a vármegye, hogy téged is felráz

Ezen a hétvégén is rengeteg érdekes program vár Hevesben, többek közt érkezik az egyik településre a Republic zenekar is turnéjuk alkalmából. A koncertjük mellett több izgalmas esemény is vár.

A Republic csap bulit a hétvégén a vármegyében

Forrás: Káptalan Kert / Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hétvégi programok Heves vármegyében

Augusztus 29., péntek

Eger

Megtartják a XXVII. Zenés Parádét: 9 csoport 140 tanítványának látványos showműsora, majd világító botos bemutatója a Márai Központban este 18 órától. Az előadáson közreműködnek a Szihalmi Fúvósok.

Füzesabony

Kertmoziban nézhető meg a Hogyan tudnék élni nélküled? 2024-es magyar romantikus, zenés filmvígjáték. Ülj ki a friss levegőre, nézz egy jó filmet!

Poroszló

A Tisza-tavi Ökocentrum hosszabbított nyitva tartással, állati programokkal várja látogatóit az Állatkertek Éjszakáján Poroszlón. Egzotikus állatok, búvármerülés és számos érdekes és élményekben gazdag programmal várják a családokat, gyerekeket erre a különleges éjszakára, a Tisza-tavi Ökocentrumba!

Augusztus 30., szombat

Egerszólát

Immár ötödjére rendezik meg a Szóláti Pikniket. Az eseményt a falu felett, dűlők ölelésében, a Préda-hegyen tartják meg. A Piknik látogatása ingyenes, de fontos feltételhez kötött: jól kell érezni magadat!

Ötödjére rendezik meg a Szóláti Pikniket

Forrás: Szóláti Piknik / Facebook

Apc

Az AFE Apci Faluszépítő Egyesület és az Apci Községi Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerül a II. Apci Középkori Forgatag. A programok között szerepel lovagi torna, apród tábor, korhű játékok és jelmezek, jósda, kisállat simogató, boszorkánypavilon, kovácsműhely, kézművesek utcája, Historikus zenekar, íjászati bemutató. Mindenkit szeretettel várunk 11-19 óra között, az apci lőtéren.

II. Apci Középkori Forgatag

Forrás: programturizmus.hu

Republic koncert a vármegyében

Atkár

Érkezik az EMeRTon-díjas magyar rockegyüttes, a Republic. A koncert este 20:30-kor kezdődik.

Poroszló