Programok
20 perce
Jön a Republic, de ez még semmi! Olyan nyárzáró hétvégét rittyent a vármegye, hogy téged is felráz
Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. Zenés parádé és piknik is lesz, ráadásul a megyénkbe toppan a Republic zenekar is.
Ezen a hétvégén is rengeteg érdekes program vár Hevesben, többek közt érkezik az egyik településre a Republic zenekar is turnéjuk alkalmából. A koncertjük mellett több izgalmas esemény is vár.
Hétvégi programok Heves vármegyében
Augusztus 29., péntek
Eger
- Megtartják a XXVII. Zenés Parádét: 9 csoport 140 tanítványának látványos showműsora, majd világító botos bemutatója a Márai Központban este 18 órától. Az előadáson közreműködnek a Szihalmi Fúvósok.
Füzesabony
- Kertmoziban nézhető meg a Hogyan tudnék élni nélküled? 2024-es magyar romantikus, zenés filmvígjáték. Ülj ki a friss levegőre, nézz egy jó filmet!
Poroszló
- A Tisza-tavi Ökocentrum hosszabbított nyitva tartással, állati programokkal várja látogatóit az Állatkertek Éjszakáján Poroszlón. Egzotikus állatok, búvármerülés és számos érdekes és élményekben gazdag programmal várják a családokat, gyerekeket erre a különleges éjszakára, a Tisza-tavi Ökocentrumba!
Augusztus 30., szombat
Egerszólát
- Immár ötödjére rendezik meg a Szóláti Pikniket. Az eseményt a falu felett, dűlők ölelésében, a Préda-hegyen tartják meg. A Piknik látogatása ingyenes, de fontos feltételhez kötött: jól kell érezni magadat!
Apc
- Az AFE Apci Faluszépítő Egyesület és az Apci Községi Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerül a II. Apci Középkori Forgatag. A programok között szerepel lovagi torna, apród tábor, korhű játékok és jelmezek, jósda, kisállat simogató, boszorkánypavilon, kovácsműhely, kézművesek utcája, Historikus zenekar, íjászati bemutató. Mindenkit szeretettel várunk 11-19 óra között, az apci lőtéren.
Republic koncert a vármegyében
Atkár
- Érkezik az EMeRTon-díjas magyar rockegyüttes, a Republic. A koncert este 20:30-kor kezdődik.
Poroszló
- Gazda- és Falunap lesz Poroszlón a Rendezvénytéren traktoros felvonulással, színpadi programokkal, ahol a környékbeli művészeti csoportok bemutatóit nézhetik meg az érdeklődők.
Augusztus 31., vasárnap
Eger
- Az egri régiségvásár mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált, amely minden hónap harmadik vasárnapján a Bazilika mögött, az ötödik vasárnapon pedig az Agria Park Bevásárlóközpont díszkertjében várja az érdeklődőket reggel 6 órától délután 3-ig.
Több napos programok
Hatvan
- Pénteken indul a Jam Garden Hatvan, ahol három napig különböző koncertek várják az érdeklődőket a hatvani rendezvényházban. Pénteken Ágabága akusztik és ROCKJAM, szombaton WarrenBeats Summer Closer Party, vasárnap pedig egy program várja a bulizni vágyókat.
